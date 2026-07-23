Inauguración del Parque Infantil en Rodas: un regalo estival para la comunidad

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Dentro del panorama de celebraciones por el 26 de Julio, fecha de gran significado histórico para Cuba, en el municipio de Rodas, en la provincia de Cienfuegos, se inauguraron varias obras de gran impacto social. En ese hilo de estrenos, apareció un nuevo espacio para la recreación de sus más pequeños habitantes. Se trata del remozado Parque Infantil, una obra que conjuga el esfuerzo del Gobierno local con la iniciativa de actores económicos no estatales, y que reabre sus puertas en el centro del pueblo cual regalo de verano.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, Angélica María Chorens Fernández, destacó durante la inauguración que el recinto fue intervenido con el objetivo de brindar a niños y niñas rodenses un lugar apropiado para el esparcimiento y la realización de actividades culturales y recreativas. “El parque llevaba muchos años sin reparación. Con el proyecto Impulso 360, gestado por un actor no estatal, y la participación del Gobierno del territorio, se consiguió reparar los aparatos, darle pintura e incluir un kiosko para ofertas gastronómicas”, explicó la dirigente.

Una de las novedades más significativas es la incorporación de un sistema de energía renovable. Ello permitirá el funcionamiento del parque también en horario nocturno. Tal mejora, afirmó Chorens Fernández, transformará las noches en “una verdadera fiesta para la población infantil del pueblo del Damují”.

Según informó Emmanuel Silva Riambaut, al frente del proyecto Impulso 360, la iniciativa busca el desarrollo comunitario mediante la prestación de servicios gastronómicos, además de suplir el déficit existente en el municipio en ese sector. “Aquí en el Parque Infantil comenzamos con la venta de helados, palomitas de maíz y otros comestibles apetecidos por los infantes”, señaló. De igual forma, adelantó que el próximo paso será recuperar la emblemática cafetería Salamandrán, una instalación muy querida y añorada por los rodenses.

La alegría de los pequeños era evidente. Ahora pueden disfrutar otra vez de un espacio que les ofrece la oportunidad de jugar al aire libre, alejados de las pantallas y las redes sociales, retomando los juegos de siempre en un entorno renovado y seguro. Sin duda, esta obra representa un soplo de esperanza para Rodas en una fecha de tanta significación patriótica.

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