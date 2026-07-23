Desde el arte, homenaje al 26 de Julio en Cienfuegos

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Bajo el título Perla del Sur, corazón del 26, la céntrica intersección de Prado y San Fernando fue el escenario para rendir tributo al aniversario 73 de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La velada, que convocó a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, se convirtió en un abrazo del pueblo cienfueguero a su historia revolucionaria.

Con la dirección general de Richard Eleaga Alderete, la noche desbordó talento y diversidad artística. El público disfrutó de un variado elenco que incluyó las actuaciones del Trío Los Bohemios, la Orquesta de Cámara Concierto Sur y el dúo Así Son, quienes pusieron el sello de la música cubana.

El tributo a la gesta del 26 de julio de 1953 contó también con la fuerza y el tambor del grupo de rumba Oban Goché, las voces de los solistas Juan Carlos Chongo e Ingrid Rodríguez, y la declamación poética de Zaylí Bermúdez y Roberto Sánchez Curiel. La Compañía de Espectáculos Musicales Giros y el septeto Ekwé completaron la velada que hizo aplaudir a los presentes.

La jornada tuvo un matiz especial al desarrollarse en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de aquella acción heroica, que tuvo como autor intelectual a nuestro Apóstol José Martí. Sin dudas, una noche donde la historia, el arte y el pueblo se dieron la mano en esta ciudad centrosureña que no olvida la historia.

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