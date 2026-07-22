Aboga Cuba en Foro de la Ruta de la Seda Digital por gobernanza inclusiva

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Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de Cuba y miembro del Comité Central del Partido Comunista, intervino hoy en Xi’an, China, en el Foro de Desarrollo de la Ruta de la Seda Digital, celebrado en la Conferencia Mundial de Internet 2026, donde llamó a construir un sistema de gobernanza digital inclusivo y democrático capaz de cerrar la brecha tecnológica entre naciones.

Según precisó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en la red social Facebook, el foro reunió en la ciudad de Xi’an a delegados de 52 países y siete organizaciones internacionales, bajo el lema “Convergencia de inteligencias en la Ruta de la Seda”.

En su discurso, la ministra destacó la coherencia entre el espíritu de la antigua ruta y la esencia del ciberespacio, ambos sustentados en la interconexión y el intercambio.

Arevich Marín advirtió que el ciberespacio refleja las desigualdades del orden económico internacional, dominado por potencias tecnológicas del Norte Global.

Señaló que los países en desarrollo enfrentan brechas en infraestructura y capacidades técnicas, lo que limita su participación plena en la economía digital.

En este contexto, subrayó que la inteligencia colectiva debe traducirse en una gobernanza participativa basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Rechazó la imposición de reglas unilaterales y defendió la soberanía digital de cada Estado.

La ministra denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, política que priva a Cuba del acceso a tecnologías y financiamientos esenciales, profundizando la brecha digital.

Recordó que, frente a esa adversidad, Cuba ha forjado su soberanía tecnológica con la Política de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aprobadas en 2024.

Destacó el apoyo de China en el marco de la Franja y la Ruta, con proyectos como la televisión digital, que desde 2013 convirtió a Cuba en el primer país de América Latina y el Caribe en adoptar el estándar chino.

“Esta experiencia demuestra que la cooperación Sur-Sur, basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido, es un camino efectivo para cerrar la brecha digital”, enfatizó.

Arevich Marín celebró la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), firmada en Shanghái el 16 de julio, de la cual Cuba es miembro fundador.

Resaltó que esta iniciativa constituye un espacio idóneo para promover la cooperación abierta y el desarrollo inclusivo, especialmente orientado al Sur Global.

Concluyó su intervención instando a la comunidad internacional a exigir la transferencia real de conocimientos y a fortalecer capacidades endógenas.

“El futuro digital no se construye desde la fragmentación ni desde la exclusión. Requiere que ejerzamos nuestra inteligencia colectiva para transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad”, acotó.

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