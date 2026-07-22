Jornada Nacional de Afrofeminismo articula actividades en Cienfuegos

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A propósito del 25 de Julio, Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora

Como parte de la 5ta Jornada Cubana de Articulación Afrofeminista, Cienfuegos desarrolla un programa de actividades orientadas a enfrentar las brechas de racismo y discriminación que aún persisten en la sociedad.

Delegados del consejo popular Buenavista-La Esperanza y activistas de proyectos como Africanía, la Articulación Afrofeminista de Cienfuegos y el Movimiento Cultural Sur participan de manera virtual en intercambios propiciados por un curso de verano encaminado a enfrentar los efectos de todo tipo de discriminaciones.

Según explicó al periódico 5 de Septiembre, Haydée Rodríguez, presidenta de la Cátedra de África: “Nelson Mandela” de estudios africanos y caribeños, de la Universidad de Cienfuegos, la decisión de desarrollar el curso en este consejo popular responde a la incidencia de sesgos discriminatorios en sus poblaciones.

Un intercambio en la comunidad con los pobladores de la zona y conectado al curso de verano permitirá profundizar en el conocimiento del Programa Color Cubano, a través de diversas manifestaciones del arte.

La Articulación Afrofeminista Cubana propone acciones concretas: enfrentar los efectos cruzados del racismo y el patriarcado, coordinar esfuerzos entre distintos grupos de activismo y visibilizar los aportes de las mujeres afrodescendientes.

Este año las jornadas celebran su quinto aniversario bajo el lema “Afrofeminismos por la paz, la justicia y el cuidado de la vida”, y La Habana, Cienfuegos y Guantánamo son las sedes principales de tales actividades que iniciaron en la capital desde este 17 de julio y culminarán el propio 25.

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