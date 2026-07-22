Gran marcha mundial exige fin a agresiones de EE.UU. a Cuba e Irán

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La Coalición UNAC convoca a una gran movilización internacional para rechazar las agresiones militares y sanciones de EE.UU. e Israel contra Irán y Cuba

La Coalición Nacional Unida contra la Guerra (UNAC) convocó a una gran movilización internacional con su epicentro en Estados Unidos, para protestar contra la política belicista global del imperialismo fascista de Donald Trump y el expansionismo sionista de Benjamín Netanyahu para el 28 de julio, cuando se cumplen cinco meses de la cruel e injusta guerra desatada por ambos contra Irán.

Copatrocinan el llamado a realizar una diversidad de acciones con ese fin: la Alianza Negra por la Paz, el Consejo de Paz de EEUU, el Movimiento de Resistencia a la Guerra, el Centro de Acción Internacional, la Organización Socialista Freedom Road, SanctionsKill / Américas Sin Sanciones, la Red de Acción contra la Guerra, Acción Socialista, Bronx Antiwar, Resistencia Popular, el Movimiento de Apoyo a la Soberanía para Asia Occidental, Red Action LA y el Partido Mundo Obrero.

Llamado global a la resistencia y la «Intifada electrónica»

Bajo la consigna de «¡Resiste la guerra interminable contra Irán, Líbano, Palestina, Venezuela y Cuba!», la llamada a la acción recuerda que el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sorpresa no provocado contra Irán. Al mismo tiempo, convocan a realizar una gran protesta en las redes a la cual denominan Intifada electrónica.

Ese ataque iniciado el último día de febrero, rememora, acabó con la vida del respetado líder mundial, el ayatolá Ali Khamenei, y de 50 altos cargos del gobierno iraní. El atentado tuvo como objetivo una escuela infantil en Minab, Irán, en tres ocasiones, causando la muerte de 168 personas. Numerosos objetivos civiles fueron alcanzados, entre ellos otras escuelas, hospitales y plantas procesadoras de alimentos y agua.

La indignación general sobre tales hechos y los execrables crímenes quedó de manifiesto con la asistencia de 43 millones de personas a los actos funerarios del ayatolá Ali Khamenei, apunta el llamamiento.

Violación de acuerdos y la escalada en Oriente Medio

Denuncia que, el 17 de junio, Estados Unidos firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) de 14 puntos con Irán como base para un alto el fuego, e inmediatamente violó este acuerdo firmado, reanudando los bombardeos sobre Irán con cientos de ataques diarios.

Irán está decidido a resistir como ha hecho desde el surgimiento de la revolución islámica que derrotó al proyanqui sha Mohamed Reza Pahlevi 47 años atrás; es decir, lleva resistiendo más de cuatro décadas los continuos ataques, sabotajes, asesinatos y sanciones estadounidenses. Toda la región está decidida a resistir las interminables guerras de Estados Unidos e Israel.

Indica que esta guerra se está intensificando. El estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado. Los precios del combustible y los alimentos suben en todas partes. Los miles de millones de dólares que se despilfarran en estas guerras son un intento desesperado por frenar el declive económico de Estados Unidos. Estos fondos se roban directamente a las necesidades humanas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Exigencia del fin de las guerras y el bloqueo a Cuba

Hacemos un llamamiento a Estados Unidos y a su socio en el crimen, Israel, que cuenta con una gran financiación, para que se ponga fin a las guerras contra Irán, Palestina, Líbano, Irak y Yemen, las amenazas a Cuba y el robo a Venezuela.

A que se ponga fin también a las sanciones contra estos y todos los países, en especial al criminal bloqueo económico, comercial, financiero y petrolero a Cuba. Llamamos a la acción para que las organizaciones sociales planifiquen y coordinen acciones y protestas locales para este martes 28 de julio, quinto mes después del ataque a Irán y día 150 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron esta horrible guerra sin provocación.

Anuncia que se fomentan acciones de cualquier tipo, tanto grandes como pequeñas, como el despliegue de pancartas, el reparto de folletos y las manifestaciones públicas en edificios federales, centros comerciales o intersecciones concurridas, así como acciones coordinadas localmente para detener las guerras de Estados Unidos e Israel.

La Coalición Nacional Unida contra la Guerra (UNAC) es un conglomerado social defensor de la paz y luchador contra la guerra que aboga por la justicia social, siendo la más grande y diversa de Estados Unidos.

Nuestro propósito, explica, es reunir a las diversas organizaciones y problemáticas que representan a las personas que luchan hoy y unificarnos en acciones colectivas contra el principal responsable de la guerra y la injusticia en el mundo: el gobierno de Estados Unidos, junto con sus aliados y representantes.

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