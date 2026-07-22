Panameños desaprueban gestión del Gobierno, según sondeo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 17 segundos

La desaprobación a la gestión del presidente panameño, José Raúl Mulino, mostró una ligera disminución en julio respecto a abril, aunque se mantiene un amplio rechazo ciudadano al desempeño del Ejecutivo, reveló hoy una encuesta.

De acuerdo con la más reciente medición de Vea Panamá, la verdad en cifras, elaborada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá, el 77,6 por ciento de los consultados calificó como «mala» o «muy mala» la gestión gubernamental, 3,2 puntos porcentuales menos que en abril, cuando ese indicador alcanzó el 80,8 por ciento.

El estudio precisa, sin embargo, que la reducción no supone una recuperación de la confianza ciudadana, pues la valoración de «muy mala» aumentó de 24,8 a 26,1 por ciento, mientras la opinión positiva descendió ligeramente de 18,4 a 17,9 por ciento.

La percepción sobre el rumbo del Gobierno también continúa siendo mayoritariamente desfavorable. El 79,5 por ciento de los encuestados considera que el país marcha por «mal camino», una cifra prácticamente igual a la registrada en abril (79,3 por ciento), en tanto la valoración positiva cayó de 15,5 a 14,3 por ciento.

El sondeo refleja además un incremento de la desconfianza hacia el Ejecutivo. El 69,4 por ciento de los participantes manifestó tener un nivel de confianza «bajo» o «muy bajo», el mayor registrado en la serie de mediciones, frente al 66,5 por ciento reportado tres meses antes.

En paralelo, aumentó el pesimismo sobre el futuro del país. El 55,8 por ciento de los consultados expresó una visión pesimista o muy pesimista, 10,1 puntos porcentuales por encima del 45,7 por ciento registrado en abril.

El informe señala que el incremento del pesimismo estuvo acompañado por una reducción del grupo con posiciones neutrales, que pasó de 43,6 a 33,3 por ciento, mientras el optimismo permaneció prácticamente estable, al variar de 10,3 a 10,6 por ciento.

Sobre el desempeño de los ministerios, las cartera de Cultura obtuvo la mejor calificación promedio, con 5,6 puntos, mientras que la de Desarrollo Agropecuario registró el mayor avance respecto a abril, al aumentar de 4,3 a 5,4.

En contraste, Salud, Educación, Presidencia y Seguridad reflejaron retrocesos en su evaluación, aunque Obras Públicas continuó como la institución con la puntuación más baja pese a mostrar una ligera recuperación.

La encuesta fue aplicada a mil 508 personas como parte del estudio para medir la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental y la situación del país.

mem/ga

Visitas: 1