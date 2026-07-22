Conmemoran en Rodas, Cienfuegos, aniversario 73 del 26 de Julio

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El municipio de Rodas, en Cienfuegos, celebró este miércoles el advenimiento del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953.

El acto, al que asistieron cientos de rodenses de varias generaciones, resaltó los logros del territorio en medio de las difíciles condiciones actuales del país. Como sede tuvo a la Empresa Municipal Agroindustrial, artífice de los principales avances productivos que le granjearon al “pueblo del Damují” la condición de Destacado en la emulación por la efemérides.

La ceremonia se efectuó en el contexto del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y ofreció la ocasión para la entrega del carné a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC).

De igual forma, merecieron elogios organismos y entidades destacados, entre las que figuran la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y Empresa Municipal Agroindustrial.

También merecieron agasajos el Consejo Popular Congojas y el de Cartagena (este último junto a otros compañeros, por la actividad de la defensa), mientras varios núcleos del PCC fueron estimulados por los resultados sostenidos en la labor político ideológica.

ELOGIO Y COMPROMISO

Al realizar el resumen de la jornada, la primera secretaria del Partido en el municipio Angélica María Chorens Fernández resaltó entre los logros del territorio que los 38 centros educacionales con que cuenta mantuvieron sus aulas abiertas a pesar de las dificultades con el combustible y se graduaron más de 400 educandos.

Rodas consiguió aumentar la producción de alimentos y cuenta con artículos listos para la exportación. De igual forma, se consolidaron proyectos de desarrollo local; y se cumplieron los ingresos participativos, mientras el censo de hogares y familias benefició a más de 6 mil asistenciados por la Seguridad Social.

Chorens Fernández subrayó, además, que durante la última etapa el municipio consolidó acciones relacionadas con las formas de gestión no estatal, cuyos centros asumen responsabilidad social y comunitaria. Destacó cómo a la par de la transformación positiva en el orden económico y social, se visualizan allí resultados en lo político, avalados en el quehacer sobresaliente de organizaciones como la Anap, los CDR, la FMC y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Como tarea pendiente, dijo, queda perfeccionar los sistemas de control en todos los procesos, pero con mayor énfasis a la bancarización, tema que ocupa más del 80 por ciento de los estados de opinión negativos del pueblo.

Según afirmó la dirigente partidista, para 2027 se proponen llegar a esta fecha con resultados diferentes. “No es una meta más, es el reflejo del esfuerzo, la superación y constancia de cuadros trabajadores y de este heroico pueblo por el cual vale la pena cada desvelo”, dijo. sus palabras fueron una invitación a seguir luchando:

Con danza, banderas y espíritu revolucionario cerró la ceremonia con la que el pueblo rodense conmemoró la fecha histórica del 26 de Julio. Las palabras de la primera secretaria del PCC allí dejó claro el compromiso: “Hoy todos tenemos un Moncada y aquí estamos para salir victoriosos como ellos”.

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