Jefes de la diplomacia de Rusia y EEUU se reúnen en Filipinas

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El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron hoy un encuentro en la capital filipina, informó la Cancillería del país eslavo.

La reunión entre ambos jefes de la diplomacia, que se prolongó por 35 minutos, se realizó en paralelo a eventos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se desarrollan por estos días en Manila, precisó la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Este encuentro, celebrado en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas, fue el cuarto entre los dos cancilleres, el anterior tuvo lugar en Nueva York a finales de septiembre pasado.

La víspera, Lavrov expresó la confianza en que sería una reunión provechosa y dijo que preguntaría a Rubio sobre la posición actual de Estados Unidos hacia la resolución del conflicto ucraniano.

En tanto, Rubio anunció previamente la posibilidad de negociaciones con Lavrov en el contexto de la cumbre de la Asean en Filipinas.

La reunión entre Lavrov y Rubio fue iniciativa de Estados Unidos. Cabe señalar que, de acuerdo con el protocolo de prensa, se permitió el acceso a la sala de negociaciones a dos grupos de periodistas, uno de Rusia y otro de Estados Unidos (10 por grupo).

El embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gore, también participó en la reunión, al igual que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Allison Hooker.

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