«Estúpido y sesgado»: congresista rechaza informe de Rubio contra Cuba

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Por: Alma Plus online

Mark Pocan condenó el informe del Departamento de Estado contra Cuba, y aseguró que busca justificar una agresión militar promovida por Trump

El congresista estadounidense Mark Pocan condenó este miércoles 22 de julio el informe que publicó el Departamento de Estado, con el que el Gobierno de Donald Trump intenta justificar una agresión militar contra Cuba.

Es “lo más estúpido, fantástico y sesgado que he leído jamás de una agencia gubernamental”, dijo Pocan en un mensaje de X.

El integrante de la Cámara de Representantes refirió que él y sus compañeros Delia Ramírez, Maxine Dexter y Teresa Leger Fernandez realizaron recientemente un viaje de investigación a Cuba, en donde percibieron las calamidades generadas por el bloqueo y cerco energético estadounidense.

Continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para cambiar la política estadounidense y poner fin al bloqueo que daña al pueblo cubano.

“Análisis’ desquiciado”

Este martes, Ramírez también rechazó el documento de Rubio, al calificarlo de “análisis desquiciado”, visto que omite la política injerencista de las élites de Washington en la región.

El “análisis” desquiciado del secretario Rubio omite el hecho de que durante más de seis décadas, las políticas de Estados Unidos han desestabilizado a nuestros vecinos en América Latina —incluida Cuba— mediante sanciones, embargos, golpes militares, control territorial y colonización

“Hoy, el Departamento de Estado de Trump, liderado por Rubio, continúa esa tradición imperialista”, añadió en su cuenta de X.

Estos congresistas viajaron recientemente a Cuba y describieron a la isla como una “Gaza silenciosa”, debido al impacto social y económico provocado por la escalada del asedio impulsado por Trump.

Trump, enemigo del pueblo cubano

Desde su retorno a la Casa Blanca, el ultraderechista Donald Trump ha recrudecido la agenda hostil de las élites de Washington contra Cuba.

En ese contexto, el mandatario intensificó el bloqueo que EE.UU. mantiene desde hace más de seis décadas contra la Mayor de las Antillas, una política que ha ocasionado pérdidas estimadas en 2,1 billones de dólares para el pueblo cubano.

Paralelamente, el magnate impuso un cerco energético que dificulta el ingreso de gasolina y petróleo, lo que ha agravado la crisis eléctrica en la isla.

Asimismo, declaró a Cuba como una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria”, emitió nuevas medidas coercitivas contra empresas de los sectores turístico y comercial, así como contra otras consideradas estratégicas para la economía cubana, y mantiene amenazas constantes de una invasión militar contra La Habana.

Frente a este escenario, Cuba ha denunciado el asedio y ha reiterado que defenderá su soberanía con firmeza, al tiempo que insiste a Washington en entablar un diálogo entre iguales y sin condiciones.

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