Devueltos documentos patrimoniales a Cuba desde Estados Unidos.

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Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, informó que autoridades de Estados Unidos devolvieron a la nación documentos patrimoniales sustraídos décadas atrás del Archivo Nacional.

Según precisó el ministro desde su perfil en la red social Facebook, entre los materiales se encuentran la Constitución de la Yaya de 1897, escritos del Generalísimo Máximo Gómez, del Canciller de la Dignidad Raúl Roa García y del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, junto a otros relacionados con hechos históricos relevantes.

La devolución fue conocida en una reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, que cumplió veinte años de creada y mantiene una amplia ejecutoria con la participación de instituciones y organismos nacionales.

Celebran XX aniversario de Programa Nacional de Memoria Histórica, que tiene sus antecedentes en julio de 2006, por indicación de General de Ejército Raúl Castro

Presiden VPM @EdMartDiaz, ministro @citmacuba @ArmandoRguezB VM @daimarc e @Idalia10557584@MarthaFerriol dir GDyA

👇 pic.twitter.com/uDXsV04SYb — Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (@citmacuba) July 22, 2026

Según la información, los documentos se ofertaban en tiendas de comercio electrónico de Estados Unidos antes de ser recuperados por las autoridades de ese país.

El suceso fue explicado en un audiovisual con testimonios de la Teniente Coronel Yenisei Tomás Brito, jefa de la Unidad Especializada de Documentología de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.

También ofrecieron declaraciones Elvira Corbelle Sanjurjo, directora del Archivo Nacional de Cuba, y Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La Comisión Nacional de Memoria Histórica destacó que el hecho constituye un paso en la protección del patrimonio documental cubano y reafirmó nuevos retos hacia el futuro.

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