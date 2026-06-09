El parataekwondo de cara a nuevos compromisos

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Luego de la participación en el Panamericano de Parataekwondo celebrado en Río de Janeiro, Néstor Pérez Menéndez, entrenador principal de la escuadra cubana, y su pupilo Mitchel Suárez Walker, estuvieron varios días en su Cienfuegos natal, ocasión que aprovechamos para conversar con técnico y atleta, ambos otra vez enrolados en la preparación con vistas a importantes eventos internacionales.

Acerca de la actuación de Cuba en el reciente compromiso, en el cual los tres representantes de la Mayor de las Antillas (además de Mitchel, Lilisbet Rodríguez y Jennifer Corvea) terminaron con sendos metales de bronce, el adiestrador comenta.

“No estamos satisfechos con ese resultado, sobre todo porque cuando vimos el organigrama de competencia nos pareció favorable para que avanzaran más. Pero sin dudas nos pasa factura el casi nulo roce internacional. Casi todos los atletas participantes llegaron con la fortaleza de haber participado en múltiples citas, algo que para nosotros es imposible. Y así se hace difícil aspirar a más”.

Respecto a ello, Mitchel agrega: “Los tres cedimos frente a representantes de Brasil, nación que poco a poco ha ganado terreno y hoy es una potencia de la disciplina. En mi caso particular, había competido previamente par de veces con mi rival, y en ambas salí victorioso, pero ahora llegó en mucha mejor forma que yo, es real”.

La situación que atraviesa nuestro país ha obligado a desconcentrar a los seleccionados nacionales, y en la actualidad cada miembro entrena en su provincia de origen, aspecto que afecta a los implicados. Aunque en el caso del cienfueguero lo hace con su entrenador del equipo Cuba, también se siente la deuda.

“Sí, continuamos con la preparación acá –dice Néstor. Pero se hace complicado encontrar rivales para Mitchel, según su división, peso y características. El deporte para personas con discapacidad tiene sus particularidades, y aunque aprovechamos a los atletas convencionales, para nada es lo mismo”.

Prácticamente volvían a salir con destino a la capital, pues nuevas metas ya se vislumbran en el horizonte.

“En septiembre pensamos participar en el Open de Río de Janeiro, y en el mes de noviembre está pactado el Campeonato Mundial en Corea. Por eso ya nos incorporamos a nuestra sede habitual, para poder prepararnos de la mejor manera posible. El déficit de combustible no nos permite el traslado hasta y desde Cienfuegos, así que será un largo período alejados de casa”. –informa el entrenador.

Interrogado por la presencia cubana en esos certámenes, asegura que volverán a ser estos tres muchachos. “Tanto en el Open como en el Mundial serán Jennifer, Lilisbet y MItchel solamente, por las limitantes que ya se conocen. Claro que quisiéramos asistir con un grupo más numeroso, pero es imposible. Pesamos aprovechar al equipo nacional convencional, que ultima detalles de cara a los Juegos Centroamericanos”.

A propósito, Mitchel nos confiesa que entrenar con el equipo cubano convencional es tarea complicada. “No hay ‘lástima’. Ellos se enfrentan a nosotros con ‘todo’, y es lógico que poseen atributos que nos superan, por decirlo de alguna manera”.

A pesar de no cumplir con su objetivo en el último evento, el atleta de los 70 kilogramos, como siempre, se muestra optimista. “Siempre voy en busca del oro, y ese será mi propósito tanto en el Open como en el Campeonato Mundial”.

Antes de despedirnos, Néstor quiso aprovechar la oportunidad para volver a realizar un llamado a aquellos que deseen sumarse a la práctica del parataekwondo.

“La no realización de torneos nacionales nos ha hecho aun más difícil la captación de figuras, por lo que exhortamos a los interesados a acercarse a sus territorios de origen, a los combinados deportivos, las áreas. Luego veremos las variantes que podemos utilizar para evaluarlos, pero lo importante es la masividad, para conformar una buena preselección nacional”.

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