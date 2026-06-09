Alto Comisionado ONU, Volker Türk, pidió fin de sanciones contra Cuba

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Las restricciones al suministro de combustible aplicadas desde principios de 2026, junto con el endurecimiento de las sanciones extraterritoriales, afectan el acceso a bienes y servicios esenciales, en particular para los sectores más vulnerables de la población

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó este lunes en Ginebra, Suiza, al levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba, al advertir que su ampliación provoca graves consecuencias humanitarias y pone en peligro la vida del pueblo cubano, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Según Türk, las restricciones al suministro de combustible aplicadas desde principios de 2026, junto con el endurecimiento de las sanciones extraterritoriales, afectan el acceso a bienes y servicios esenciales, en particular para los sectores más vulnerables de la población.

El funcionario señaló que la escasez de medicamentos e insumos médicos pone en riesgo vidas humanas y calificó la situación como inaceptable.

Indicó que las medidas han profundizado la crisis energética del país, con apagones prolongados que interrumpen la producción de alimentos, los servicios de salud y las operaciones humanitarias.

Türk advirtió que las sanciones generan efectos amplios e indiscriminados incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.

Exhortó a las empresas e instituciones financieras a evitar prácticas de cumplimiento excesivo que restrinjan aún más las actividades humanitarias, y pidió mayor cooperación internacional para prevenir un agravamiento de la situación social y económica de Cuba.

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