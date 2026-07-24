Ascienden a 70 los fallecidos y 33 desaparecidos tras naufragio de ferri en Guyana

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Las autoridades de Guyana informaron este jueves que 70 cuerpos han sido recuperados, 76 pasajeros fueron rescatados con vida y 33 continúan desaparecidos, tras el naufragio del ferri MV Barima frente a la costa de Guyana. El accidente ocurrió la noche del sábado cuando la embarcación cubría la ruta entre Georgetown y Port Kaituma, una travesía de aproximadamente 16 horas por el Atlántico Norte.

En los últimos días, familiares de las víctimas se concentraron en Charity, en la costa del Esequibo, cerca del río Pomeroon, donde se habilitó un centro de acogida y se presta colaboración a las autoridades en la identificación de los cuerpos.

Kimon Benn, hermano de Marcy Beharry, de 47 años, relató que localizó e identificó el cuerpo de su hermana, pero su sobrino Jason Headley, de siete años, continúa desaparecido. Beharry viajaba cada tres meses a Georgetown para recibir tratamiento por lupus y comprar mercancías para su pequeña tienda.

La tragedia golpeó con crudeza a varias familias. Ocho niños viajaban acompañados de su abuela, Elena Moonsammy. La mujer sobrevivió junto a tres de los menores, mientras que cinco nietos aún no han sido localizados. Samantha Ramit, madre de cuatro de los niños, declaró desconsolada que sus hijos viajaban para pasar las vacaciones de agosto en la Región 1.

Pescadores de la zona se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda. Delon Marcus relató que recuperó siete cadáveres.

El líder de la oposición de Guyana, Azurdin Mohamed, se unió a pescadores y guardacostas en las tareas de rescate y aportó recursos propios para la emergencia. Mohamed advirtió que, ante el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, será necesario realizar pruebas de ADN para la identificación.

El primer ministro Mark Phillips señaló que muchos cuerpos recuperados siguen sin identificar porque los nombres no figuran en la lista oficial de pasajeros.

El Gobierno de Guyana informó inicialmente que a bordo viajaban 133 personas, pero el lunes la cifra se elevó a 179 tras una revisión de las cámaras del puerto.

El ministro de Obras Públicas precisó que el ferri zarpó a las 15H15 hora local del sábado y que la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro a las 23H01 hora local, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

El MV Barima contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas inflables, de acuerdo con los requisitos de seguridad para ese trayecto. La ruta marítima es una de las dos opciones más económicas para el transporte de mercancías y pasajeros en Guyana.

(Con información de Telesur)

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