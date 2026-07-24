EEUU impone nuevas medidas contra entidades y funcionarios cubanos

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El Gobierno de Estados Unidos impuso hoy nuevas medidas contra Cuba, esta vez dirigidas a nueve entidades y dos funcionarios, como parte de su política sostenida de presión económica y financiera contra la isla

Con el argumento de limitar el acceso del Gobierno cubano a fondos que considera «ilícitos», el Departamento de Estado incluyó en su lista de entidades restringidas, en el sector energético, al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A.

En aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, Washington también incorporó de manera unilateral a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., CEIBA Investments Limited y Orbit S.A.

Las medidas alcanzan, además, a la cooperación médica cubana en el exterior. En ese ámbito, el Departamento de Estado incluyó en la lista a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC); a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); a la directora de esa entidad, Gretza Sánchez Padrón; y al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda.

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