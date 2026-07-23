Destaca Presidente cubano el liderazgo del Parque Científico Tecnológico de La Habana

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este jueves el liderazgo alcanzado por el Parque Científico Tecnológico de La Habana y abogó por que se convierta en un enlace entre las empresas del sector estatal y no estatal para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El mandatario visitó esa entidad, fundada en 2020 y consolidada ya como un ecosistema para la innovación. En intercambio con sus directivos y representantes de varias mipymes que nacieron allí, destacó la cantidad de soluciones que se desarrollan en el país a partir del talento creado en las universidades cubanas, y convocó a una mayor integración, a crear alianzas y a dar a conocer más lo que se hace en bien del desarrollo de la nación.

Díaz-Canel Bermúdez llamó a aprovechar al máximo las nuevas transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, sobre todo en el sector de las TIC, hoy con muchísimas potencialidades.

Durante el diálogo, el Jefe de Estado conoció sobre Laberinto Tech, una de las empresas de base tecnológica nacidas en el Parque, que se dedica al desarrollo de soluciones informáticas, especializada en proyectos de negocios y comercio electrónico.

Su director, Yunior Almaguer, un joven graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas, explicó al mandatario sobre soluciones específicas vinculadas con el control de la flota de autos que rentan entidades turísticas como Transtur y Ecotur.

Igualmente, fue puesto al tanto del trabajo que desarrolla la empresa Gemellux, también de base tecnológica e incubada en el Parque. Según precisó su directora, Tatiana Delgado Fernández, se dedican a convertir los datos dispersos en activos gestionados, para aprovechar todo su valor en la toma de decisiones. Han incursionado en proyectos con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el sector del Turismo, el Medioambiente y otros.

Sobre estos proyectos y su vinculación al Parque, Rafael Torralbas Ezpeleta, presidente de la institución, explicó a la prensa que su función es esencialmente apoyar el nacimiento y el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica.

«En ese gran empeño, teniendo en cuenta que nuestro entorno económico y social hoy está bastante impactado, todo lo que el Parque les puede brindar a los nuevos emprendimientos se convierte realmente en una gran ayuda para soportar su crecimiento», agregó.

Torralbas Ezpeleta señaló que ofrecen los llamados servicios básicos, tecnológicos y de valor añadido. Los básicos son los que proveen la infraestructura; los de valor añadido, que muchas veces para estas pequeñas empresas son los más importantes, tienen que ver con las asesorías de todo tipo.

Habló de apoyos legales y de gestión de financiamiento; de impulsarlos a llegar a determinados mercados, conectar con clientes nacionales y de exportación; y ayudarlos a aprovechar los espacios a los que, a partir de las relaciones internacionales que el Parque ha ido consolidando, puedan acceder incluso en el exterior del país.

Hoy el Parque tiene un total de 40 emprendimientos de base tecnológica que están en diferentes etapas del llamado proceso de incubación. Algunas empresas tienen ya un desarrollo mucho más sólido, y otras están todavía en una etapa más incipiente, apuntó.

Esta es la tercera visita que realiza el Jefe de Estado al Parque Científico Tecnológico de La Habana desde su fundación; ya lo había hecho en los años 2020 y 2023, como parte de la prioridad que ha otorgado a los pilares de la gestión del Gobierno cubano relativos a la ciencia, la innovación y la transformación digital.

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