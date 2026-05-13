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Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Más de 220 mil cienfuegueros respaldaron al Revolución con su firma./ Foto: Tay Toscano
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Cienfuegos: firmas que son la voluntad de un pueblo

Tay Beatriz Toscano Jerez 0 comentarios
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No es un hecho formal; es la voluntad de un pueblo, plasmada en las firmas estampadas en los ocho municipios de la región centro-sureña como respaldo a la Revolución y en contra del bloqueo genocida, en momentos en que los enemigos seculares se empeñan en desaparecernos.

Exactamente 220 mil 461 rúbricas.  Esa es la respuesta cienfueguera al movimiento “Mi firma por la Patria”.

Representantes   de la sociedad civil cubana en la Perla del Sur, hicieron entrega, este miércoles, a Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, primer secretario del Partido y gobernadora, respectivamente, de los libros contentivos de las firmas depositadas en cada territorio.

Representantes de la sociedad civil cubana entregaron a autoridades libros contentivos de las firmas por la Patria. /Montaje: Tay Toscano

No es un acto de bravuconería; es la muestra inequívoca de que Cuba no es un país de guerra, pero se defiende porque sus gentes tienen derecho a la vida, al amor, al trabajo, al desarrollo pleno, la soberanía y su autodeterminación.  Así lo dejó plasmado Arianna María Gil Rodríguez, madre y trabajadora de la Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”, quien denunció las nefastas consecuencias del criminal bloqueo contra Cuba en general y su familia y centro laboral en particular.

El acto de firmar no fue obligación forzosa, es obligación moral y patriótica de no quedar indiferentes ante la escalada guerrerista de Trump y sus lacayos; por eso nuestro pueblo no dudó en responder, aseveró Serguey Martín Guerra, integrante del Buró provincial del Partido, quien evocó pasajes de la tradición de lucha revolucionaria y ratificó la decisión de continuar la preparación como parte de la doctrina de la Guerra de Todo el pueblo, legado del invicto Comandante en jefe, cuyo centenario se conmemora a lo largo del actual año.

El acto de entrega de las 220 mil 461 firmas que es lo mismo que el respaldo incondicional a la Patria, devino oportunidad para el homenaje al Héroe Nacional Cubano a 131 años de su caída en combate, en Dos Ríos, con una ofrenda floral ante la estatua que perpetúa su memoria en el Parque que se honra con su nombre en la ciudad de Cienfuegos.

 

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Tay Beatriz Toscano Jerez

Periodista.

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