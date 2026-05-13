Bruno Rodríguez alerta de eventual baño de sangre si EE.UU. agrede a Cuba

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El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez alertó hoy a la comunidad internacional que una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria y un baño de sangre.

En la plataforma de Telegram, el alto diplomático advirtió que en una conflagración como la que promueven sectores políticos minoritarios en la nación norteña, “perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses”.

Subrayó que a ese hecho “solo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”.

Rodríguez argumentó que “no existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto”, para que una superpotencia como Estados Unidos agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la “pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político o su gobierno”.

Las declaraciones del máximo representante de la diplomacia cubana se dan en un contexto de intensificación de la política agresiva de la administración de Donald Trump contra Cuba con la adopción de órdenes ejecutivas que arrecian al extremo el bloqueo económico y petrolero y la amenaza de guerra.

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