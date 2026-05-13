Aplican en Holguín cuidados neonatales respetuosos

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La aplicación de los postulados para los cuidados neonatales respetuosos en la provincia de Holguín forma parte de las estrategias dirigidas a favorecer el bienestar de la madre, el recién nacido y la familia.

Mercedes Leyva Almaguer, funcionaria del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, señaló a la ACN que este programa responde a postulados internacionales y modernos, encaminados a garantizar la integridad de las gestantes.

Subrayó que inician desde la captación del embarazo y se proporciona a la paciente la posibilidad de seleccionar un acompañante, el cual recibe capacitación en cada consulta o charla educativa.

Bajo este paradigma, explicó la experta, la gestante tiene derechos como recibir un trato digno y empático, información sobre las intervenciones médicas necesarias, privacidad y acompañamiento, libertad de movimiento y manejo del dolor, ingestión de alimentos ligeros y lactancia materna inmediata, siempre que las condiciones lo permitan.

Entre las acciones encaminadas a dar cumplimiento a este proceso está el curso de profilaxis para el parto desde las 24 semanas, a la vez que resulta necesario continuar perfeccionando la visión del personal médico sobre el tema.

Leyva Almaguer, también especialista en Enfermería Comunitaria y Máster en Atención a la Mujer, puntualizó que en la provincia la aplicación de estos postulados comenzó en 2023 por la maternidad del Hospital Mártires de Mayarí, en el municipio homónimo, y se ha extendido paulatinamente.

Los cuidados maternos y neonatales respetuosos en los servicios sanitarios en Cuba constituyen una prioridad del Ministerio de Salud Pública y del Fondo de Población de Naciones Unidas, esfuerzo conjunto que permite garantizar una experiencia positiva de la mujer y su bebé en la etapa prenatal, natal y posnatal.

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