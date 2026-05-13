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Donald Trump llegó a China, todo listo para su reunión con Xi Jinping

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El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó hoy a China para una visita durante la cual se reunirá en varias ocasiones con su homólogo anfitrión Xi Jinping en medio de un contexto global complejo.

Sobre la mesa de diálogo están temas como la estabilización de las relaciones bilaterales, la tregua comercial, los aumentos de aranceles y los criterios de cada uno sobre la politización de la economía.

Pero también destacan cuestiones como Taiwán, considerada por Beijing como el mayor factor de riesgo en los nexos bilaterales, la situación en Medio Oriente y la guerra contra Irán.

Asimismo, numerosos expertos prevén que temas relacionados con América Latina y el Caribe estén presentes, teniendo en cuenta la política agresiva de Estados Unidos en esa región.

De acuerdo con la agenda, el primer encuentro con Xi será mañana para las conversaciones oficiales, mientras que el viernes volverán a verse para un té bilateral y un almuerzo de trabajo antes de salir de regreso a su país.

En entrevista con Prensa Latina, el investigador del Instituto de China de la Universidad de Fudan, Li Bo, señaló que en Beijing existen pocas expectativas sobre resultados concretos del encuentro debido a la “débil posición” política de Trump y a la inestabilidad de los compromisos asumidos por Washington.

Li consideró que, pese a las diferencias entre ambas partes, las reuniones regulares entre los líderes constituyen “una responsabilidad” para evitar confrontaciones militares y preservar la comunicación bilateral.

Es probable que Washington busque garantizar el acceso a minerales de tierras raras necesarios para su industria militar y de semiconductores, apuntó el investigador.

Li Bo señaló además que Estados Unidos intentará impulsar nuevas compras chinas de aviones Boeing y de soya para fortalecer el respaldo político interno de Trump de cara a las elecciones de medio término.

Sin embargo, apuntó que la visita no resolverá las tensiones estructurales entre ambos países, especialmente tras las recientes sanciones estadounidenses y las contramedidas adoptadas por Beijing.

La denominada diplomacia del jefe de Estado ha desempeñado un rol clave en la distensión bilateral luego de meses de guerra comercial.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca por segunda vez, se han reportado siete interacciones importantes entre los dos principales líderes de cada nación.

Esta será la primera visita al gigante asiático de un presidente estadounidense en casi nueve años, de hecho, fue el propio republicano el último en llegar durante su primer mandato.

Delegación que acompaña a Trump a China

Funcionarios:

Secretario del Tesoro Scott Bessent: Encabezó las conversaciones preliminares con Beijing.
Altos asesores de la Casa Blanca en comercio y seguridad nacional.

Empresarios:

Tim Cook (Apple): Busca proteger la cadena de suministro de iPhones ensamblados en China.

Elon Musk (Tesla/SpaceX): La Gigafactory de Shanghái es la planta más productiva de Tesla.

Larry Fink (BlackRock): Interesado en ampliar acceso al mercado financiero chino.

David Solomon (Goldman Sachs): Busca participar en más fusiones en China.

Jane Fraser (Citigroup): Con operaciones históricas en China, busca expandir servicios corporativos.

Stephen Schwarzman (Blackstone): Enfocado en inversión inmobiliaria y capital privado.

Kelly Ortberg (Boeing): Representa la industria aeroespacial en medio de tensiones comerciales.

Larry Culp (GE Aerospace): Interesado en cooperación tecnológica e industrial.

Michael Miebach (Mastercard) y Ryan McInerney (Visa): Buscan ampliar servicios financieros en el mercado chino.

Michael Miebach
Ryan McInerney

 

Sanjay Mehrotra (Micron): Enfocado en semiconductores y memorias.

Cristiano Amon (Qualcomm): Representa la industria de telecomunicaciones y chips móviles.

Brian Sikes (Cargill): Sector agrícola y alimentario.

Dina Powell McCormick (Meta): Vinculada a cooperación tecnológica y redes sociales.

Jensen Huang (Nvidia): Se sumó a última hora, clave en el debate sobre exportación de chips de Inteligencia Artificial (IA).
Visitas a China de presidentes estadounidenses

Las visitas de presidentes estadounidenses a China han marcado hitos en la evolución del sistema internacional. Desde Nixon en 1972 hasta Trump en 2026, cada encuentro ha coincidido con un cambio estructural en el equilibrio global:

Richard Nixon, 1972: Su viaje no fue una visita convencional, sino una maniobra geopolítica para tratar de alterar la Guerra Fría al incorporar a China en el tablero estratégico frente a la entonces URSS.

George H. W. Bush, 1989: Buscó canales de comunicación.

Bill Clinton, 1998: En plena globalización, su visita fue vista por algunos como la integración de China como actor estructural del sistema económico mundial.

Barack Obama, 2009 y 2014: Sus encuentros reflejaron el reconocimiento del ascenso estructural de China.

Donald Trump, 2017: Marcó el inicio de la rivalidad abierta, con énfasis en el comercio, los aranceles y la competencia tecnológica.

Con información de Radio Rebelde

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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