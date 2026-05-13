Hospital Pediátrico de Cienfuegos: otro aniversario por la sonrisa de la infancia

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Profesionales de la salud y trabajadores en general celebraron, este 12 de mayo, el aniversario 61 del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de Cienfuegos. El encuentro resaltó la entrega incondicional, el esfuerzo sin límites y el compromiso del colectivo con la salud de la infancia durante más de seis décadas.

La cita ofreció la oportunidad para la entrega de la Medalla José Tey —distinción honorífica que reconoce a educadores por sus méritos relevantes— a varios profesionales de esa institución destacados por su labor en la docencia. Recibieron el galardón a propuesta de la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Dra Alexis Díaz Brito.

Ese mismo centro aprovechó la ocasión para agasajar a la especialista de pediatría Dra Lucía Díaz Morejón, con el premio Raúl Dorticós Torrado por la obra de toda la vida dedicada a la formación académica de las nuevas generaciones.

En coincidencia con el Día Internacional de la Enfermería, la celebración de los 61 años del “Paquito González Cueto” propició el reconocimiento a los profesionales del cuidado por su compromiso, liderazgo y altos valores humanos. Varios de ellos, sobresalientes en su gestión a favor de elevar la calidad de vida de los niños cienfuegueros, merecieron la distinción Claribel Chongo Solís, que por primera vez otorga la dirección del centro en recordación de la insigne enfermera fallecida en diciembre de 2019.

Seis décadas después de fundado, el “Paquito Gonzáles Cueto” mantiene vigente su condición de Amigo del niño, de la niña y de la madre. Colectivo Moral, sobresale, además, por el desarrollo científico y la innovación tecnológica. A lo largo de estos años, sus profesionales y trabajadores han hecho de él un hogar donde la ternura, el sacrificio y la ciencia están al servicio del bienestar de la infancia.

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