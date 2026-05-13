Presentan en México el libro Cuba, estampas de la resistencia

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La Embajada de La Habana en México acogió la presentación del libro Cuba, estampas de la resistencia, una mirada a la vida cotidiana de la isla en medio del bloqueo que continúa recrudeciendo hoy Estados Unidos.

El volumen, del periodista Luis Hernández y el fotógrafo Jair Cabrera, ambos del diario La Jornada, compila trabajos de una cobertura realizada en esa nación tras la orden ejecutiva firmada en enero por el presidente norteamericano, Donald Trump, que derivó en un cerco energético.

“Antes de aterrizar, muchos medios internacionales anunciaron como inminente el colapso cubano; sin embargo, a pesar de los sufrimientos provocados por el bloqueo, lo que encontramos fue un pueblo en resistencia, dispuesto a no dejarse avasallar de ninguna manera”, afirmó Hernández.

El también coordinador de Opinión de La Jornada pudo apreciar en la isla un Estado con una enorme capacidad de organización, movilización y respuesta y, ante la precariedad y la escasez material, vio cómo se multiplicaba la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua.

“En los recorridos callejeros, por supuesto que escuchamos enojo y malestar, pero nunca vimos que esas penurias se convirtieran en votos a favor de una intervención estadounidense”, dijo al mencionar que también fueron testigos de expresiones de gratitud hacia países como México.

A su paso por la nación caribeña, señaló, hallaron “una dosis concentrada de dignidad”.

“Eso vi, eso escuché y eso escribí, y eso es lo que aparece junto a las inmejorables fotografías” de Cabrera, aseveró.

Al intervenir en la presentación, el embajador de Cuba aquí, Eugenio Martínez, aludió a los daños del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Washington y tachó de mentira que Cuba sea una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos.

“Es mentira que la administración de Estados Unidos quiere lo mejor para el pueblo cubano. Es mentira que ofrecieron una donación de 100 millones de dólares a Cuba. Es mentira que el responsable de nuestras carencias es nuestro Gobierno. Es mentira que no hay un bloqueo brutal”, denunció.

“Frente a carencias extenuantes de nuestro pueblo y con suerte rodeados de solidaridad –subrayó- demostraremos que la resistencia del pueblo cubano no es una extravagancia, (sino) una necesidad, un deber y así lo demuestra este libro”.

Por su parte, el intelectual cubano Omar González se refirió a las zonas visitadas por los autores, quienes estuvieron en cooperativas, barrios populares y centros de salud, entre otros, y mencionó ejes que atraviesan los textos, como el amor, la verdad y la solidaridad.

Cabrera y Pedro Miguel, articulista de La Jornada, intervinieron igualmente en la actividad, a la cual asistieron legisladores, miembros del cuerpo diplomático, representantes de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y amigos de la solidaridad.

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