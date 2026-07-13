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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. / Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. / Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate
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Bruno Rodríguez denuncia una reunión maccartista de EE. UU. contra las fuerzas progresistas

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció que la reunión ministerial convocada por el Secretario de Estado de Estados Unidos para esta semana de julio descansará, como era de esperar, en la mentira y la manipulación política.

Según alertó Bruno, Washington intentará fabricar supuestos peligros atribuidos a fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y a todos los que luchan contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, la intervención y la brutalidad imperialista desatada por el actual gobierno estadounidense.

 

No es un hecho aislado. Es un paso peligroso para restaurar métodos de intimidación política y legitimar nuevas formas de persecución contra quienes defienden la soberanía, la justicia social, la paz y el derecho de los pueblos a decidir su destino.

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

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