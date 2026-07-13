Cuba condena nueva ronda de medidas coercitivas de EEUU

Las nuevas acciones informadas este lunes son una manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta en X.

Como parte de su política de hostigamiento y asfixia económica contra la nación caribeña, el Gobierno de Estados Unidos extendió sus medidas restrictivas a otras 10 entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, un sector vital y estretégico.

Entre las entidades sancionadas se encuentran además ENETEC, S.A., Coreydan S.A. y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), vinculadas a la importación, exportación y comercialización de combustibles en unos casos y en otros a operaciones de compra y venta internacional de bienes y servicios.

La administración de Donald Trump aplica esta nueva batería de sanciones con el objetivo de seguir privando al país caribeño de posibles fuentes de financiamiento en medio de un recrudecido sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero que afecta hace más de seis décadas al pueblo cubano.

El paquete de sanciones refleja además la extraterritorialidad del cerco impuesto por Washington al incrementar las restricciones para empresas y entidades extranjeras que mantengan vínculos comerciales o financieros con los organismos que aparecen en la unilateral lista estadounidense.

Las sanciones se amparan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1ro de mayo, que amplía el abanico de restricciones y presiones contra la isla en busca del explícito objetivo de cambio de régimen en Cuba.

Pese a estos intentos de máxima presión, La Habana obtuvo una victoria diplomática en Naciones Unidas el 7 de julio, cuando 136 países respaldaron la celebración de un debate en la Asamblea General sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero.

El máximo órgano de la ONU condenó en 31 ocasiones anteriores el bloqueo contra Cuba, con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional.