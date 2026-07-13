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EE. UU. anuncia nuevas medidas unilaterales al Ministerio de Turismo de Cuba y a otras entidades

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La Administración de Donald Trump intensificó su presión contra Cuba con una nueva tanda de medidas uniltarales, que apuntan contra el Ministerio de Turismo y otras entidades de la isla.

Según información divulgada por los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidense, la nueva medida busca afectar “las fuentes de financiación” del Estado cubano. En el listado de sancionados aparecen:

  • Ministerio de Turismo.
  • Grupo Empresarial de Transporte Maritimo Portuario (GEMAR).
  • Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL).
  • Grupo Empresarial de Comerico Exterior (GECOMEX).
  • Coreydan S.A.
  • Enetec S.A.
  • Corporacion Antillana Exportadora (ANTEX S.A.).
  • Milicias de Tropas Territoriales (MTT).
  • Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

El Departamento de Estado detalló que las sanciones se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el pasado 1ro de mayo de 2026.

(Con información de RT Español)

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