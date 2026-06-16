GAESA, blanco de campaña digital oportunista contra Cuba

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La conversación digital sobre el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) no muestra una preocupación sostenida, orgánica ni proporcional sobre el funcionamiento económico cubano. Los datos indican que es una campaña oportunista, reciente y fuertemente concentrada, activada hace pocas semanas y amplificada por el mensaje de Marco Rubio del 20 de mayo.

Casi dos tercios de las publicaciones registradas en dieciocho meses se producen solo en mayo y junio de 2026. El salto no responde a una evolución gradual del debate, sino a una operación política, que intenta convertir a GAESA en símbolo único de todos los problemas de Cuba y, desde ahí, justificar nuevas presiones económicas, diplomáticas y eventualmente coercitivas de Estados Unidos.

Para este análisis se recopilaron menciones a GAESA en publicaciones difundidas en X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de junio de 2026. El objetivo fue observar la frecuencia de emisión de contenidos, su evolución temporal, los principales picos de conversación y el nivel de reacción generado entre los usuarios. Para ello se emplearon herramientas de escucha social, que permitieron identificar publicaciones relevantes, cuantificar interacciones, medir visualizaciones de video y comparar el comportamiento de la conversación por plataforma, autor, tema y periodo.

El punto de inflexión: el mensaje de Marco Rubio

El dato central es la concentración temporal. Entre enero de 2025 y abril de 2026, GAESA aparece de forma intermitente, con picos aislados, pero sin convertirse en eje dominante.

En mayo de 2026 se produce la ruptura: 1.753 publicaciones, más de 2,1 millones de acciones y más de 25,5 millones de visualizaciones. En la primera quincena de junio la intensidad se mantiene alta, con 803 publicaciones adicionales.

Indicador Dato Periodo analizado 1 de enero de 2025 – 14 de junio de 2026 Publicaciones analizadas 4.008 Acciones totales 4.075.773 Visualizaciones de video 42.571.230 Publicaciones en mayo-junio de 2026 2.556 Peso de mayo-junio sobre el total 63,6 % Publicaciones en mayo de 2026 1.753 Acciones en mayo de 2026 2.173.811 Visualizaciones en mayo de 2026 25.591.536

Esta distribución permite sostener que no estamos ante una conversación acumulativa, sino ante una activación coyuntural. GAESA pasa de ser un tema técnico-económico a convertirse en una pieza central del discurso estadounidense contra Cuba. Ese comportamiento es típico de una campaña de activación política: una narrativa latente se convierte en prioridad cuando existe una señal de coordinación, una figura de autoridad que marca el tema y una red mediática dispuesta a amplificarlo.

El 20 de mayo de 2026, Marco Rubio publicó un mensaje en video dirigido al pueblo cubano. Ese contenido funcionó como detonante y como ordenador narrativo. A partir de ese momento, GAESA fue colocada en el centro de una matriz discursiva que combinó cuatro elementos: acusaciones de corrupción, promesa de una “Nueva Cuba”, sanciones económicas y presión directa sobre empresas extranjeras vinculadas a la isla.

La operación comunicacional simplificó el conflicto. En lugar de discutir el bloqueo, las sanciones, la persecución financiera, la crisis energética o el cerco económico contra Cuba, el relato concentró la explicación de los problemas nacionales en un único actor: GAESA. Así, las sanciones se presentan no como castigo colectivo, sino como supuesto instrumento “quirúrgico” contra el gobierno. Este es el núcleo duro, simplificado y oportunista, de la mentira que repite una y otra vez el Secretario de Estado: que las sanciones castigan a una élite y no al pueblo cubano.

Temas dominantes

El volumen mayor de publicaciones se concentra en “sanciones y presión económica de EE. UU.”, “riqueza, corrupción y saqueo” y el caso del arresto en Miami de un familiar de un ejecutivo de GAESA, muy publicitado por el sistema de amplificación tóxica de la Florida.

Sin embargo, el tema más viral no es el más publicado: el discurso de Marco Rubio y la oferta de “Nueva Cuba”, con solo 313 publicaciones, concentra más de 1,2 millones de acciones y 13,5 millones de visualizaciones.

Esto muestra que la campaña no depende únicamente de cantidad, sino contenidos con alta capacidad emocional y política. Rubio aparece como vocero, el arresto familiar como caso moralizante y GAESA como explicación totalizante de la crisis cubana.

Uno de los elementos más importantes del análisis es lo que la campaña oculta. El encuadre dominante desplaza el papel del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. En vez de reconocer el impacto de las sanciones, la persecución bancaria, las restricciones al comercio, los obstáculos energéticos y el cerco financiero, el relato atribuye la crisis casi exclusivamente a GAESA.

Comportamiento de las plataformas

Facebook es la plataforma principal en volumen y acciones. YouTube e Instagram concentran gran parte de las visualizaciones. TikTok, aunque solo registra 64 publicaciones, genera 476.333 acciones y 7,4 millones de visualizaciones, lo que indica una alta eficiencia viral por contenido publicado.

X cumple una función distinta: opera como espacio de legitimación institucional y política. Allí pesan las cuentas oficiales, las declaraciones de funcionarios y los mensajes que luego otros actores convierten en contenido para Facebook, YouTube, Instagram o TikTok.

Plataforma Publicaciones Acciones Visualizaciones Facebook 2.095 2.641.274 11.693.071 YouTube 715 0 12.712.138 Instagram 686 763.153 9.731.703 X / Twitter 448 195.013 1.033.701 TikTok 64 476.333 7.400.617

Actores principales: un ecosistema concentrado

Una característica central de la operación: la conversación no se distribuye de manera espontánea ni horizontal, sino que se concentra en un grupo reducido de medios, plataformas regionales, operadores digitales y actores institucionales estadounidenses con alta capacidad de amplificación.

En ese ecosistema coinciden cuentas del Departamento de Estado, medios financiados directa o indirectamente por fondos federales —como Martí Noticias, Cubanet, CiberCuba y Cubanos por el Mundo— y operadores mediáticos como Mario Pentón, funcionario de Martí Noticias y uno de los principales multiplicadores del encuadre contra GAESA.

El resultado es un sistema profesionalizado de amplificación al servicio de la propaganda del Departamento de Estado: las señales políticas emitidas desde Washington son traducidas en contenidos emocionales, titulares de denuncia, videos virales y narrativas de presión que circulan luego por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X.

No se trata, por tanto, de una conversación dispersa, sino de una red con nodos de alto rendimiento que convierte una orientación política estadounidense en campaña mediática regional contra Cuba.

Autor Publicaciones Acciones Visualizaciones Acciones + visualizaciones Mario Pentón 359 1.040.223 5.618.898 6.659.121 Latinus 6 458.827 4.631.792 5.090.619 CubaNet Noticias 389 209.494 3.698.716 3.908.210 CiberCuba Noticias 844 872.703 2.511.095 3.383.798 Martí Noticias 97 83.733 3.040.566 3.124.299 Cubanos por el Mundo 150 84.208 2.447.041 2.531.249 NTN24 38 30.726 1.635.594 1.666.320 U.S. Department of State 5 150.419 1.305.120 1.455.539 CNN 4 25.093 1.194.012 1.219.105 El Toque 135 56.587 1.064.087 1.120.674

El caso de Latinus es ilustrativo: solo seis publicaciones logran más de cinco millones de impacto combinado. El Departamento de Estado de Estados Unidos aparece entre los diez principales actores con apenas cinco publicaciones, lo que confirma el papel de las señales institucionales en la amplificación de la narrativa de esta campaña contra Cuba.

La distribución por países confirma que la conversación sobre GAESA está fuertemente externalizada y concentrada fuera de Cuba. Estados Unidos aparece como el principal centro de gestión de medios y cuentas que intervienen en el tema, con 2.985 publicaciones (79 %), muy por encima de México (6 %), España (5 %), Colombia (3 %) y Argentina (2 %).

Esta desproporción refuerza la tesis de que no se trata de una conversación social dispersa ni espontánea, sino de una campaña impulsada desde un ecosistema mediático transnacional donde el mayor peso operativo se localiza en territorio estadounidense.

Dimensión militar: minoritaria, pero políticamente grave

El informe identifica 162 publicaciones que asocian GAESA con amenaza o agresión militar estadounidense contra Cuba. Representan el 4,04 % de los contenidos estudiados. Aunque el volumen es bajo, el dato es políticamente significativo porque conecta el discurso económico con una lógica de fuerza.

Postura ante la amenaza Publicaciones Acciones Visualizaciones A favor de la presión de EE. UU. 157 158.478 1.837.560 En contra de la amenaza 5 12.866 0 Total 162 171.344 1.837.560

Dentro de ese subgrupo, el 96,9 % de las publicaciones se alinea con la presión estadounidense. La defensa de la soberanía cubana es residual. Esto confirma que, aunque la amenaza militar no sea el eje mayoritario, sí forma parte del horizonte simbólico de la campaña: sanciones, transición, presión y fuerza aparecen como piezas clave de una misma secuencia.

Conclusiones

Los datos permiten cerrar el círculo: la conversación sobre GAESA no creció de manera natural, ni fue el resultado de una preocupación por la economía y el pueblo cubanos. Estuvo activada, ordenada y amplificada en un momento político preciso. Durante más de un año, el tema tuvo una presencia limitada y discontinua; en mayo de 2026, tras el mensaje de Marco Rubio, se convirtió de golpe en eje de una ofensiva comunicacional contra Cuba.

Ese salto confirma que GAESA opera en esta campaña como un pretexto para golpear a Cuba. El objetivo no es explicar la complejidad de la economía cubana, ni mucho menos reconocer el impacto acumulado del bloqueo, las sanciones, la persecución financiera y el cerco energético impuesto por Estados Unidos. La operación consiste en reducir todos los problemas del país a un único actor interno, para presentar luego la presión estadounidense como una supuesta respuesta moral, selectiva y necesaria.

La arquitectura de la campaña también resulta evidente. Las señales políticas salen de Washington; los operadores mediáticos las traducen en titulares, videos, relatos emocionales y denuncias virales; las plataformas sociales las distribuyen en formatos distintos según su función: Facebook organiza volumen e interacción, YouTube e Instagram aportan visualizaciones, TikTok intensifica la viralidad y X legitima institucionalmente el mensaje.

La concentración abrumadora de publicaciones gestionadas desde Estados Unidos confirma que la campaña sobre GAESA no responde a una preocupación orgánica por la economía cubana, sino a una operación de amplificación política articulada desde el exterior, con epicentro en el ecosistema mediático e institucional que acompaña la política de presión de Washington contra Cuba. No es esta una conversación espontánea: es un sistema de amplificación profesional.

En ese sistema, el Departamento de Estado no aparece como un actor externo a la conversación, sino como una de sus fuentes ordenadoras. Su discurso es recogido, reproducido y adaptado por medios, cuentas y operadores vinculados al ecosistema anticubano radicado en Estados Unidos y, especialmente, en la Florida. La campaña contra GAESA funciona así como una extensión comunicacional de la política de máxima presión: primero se fabrica el pretexto, luego se justifica la sanción y finalmente se normaliza la idea de que más coerción contra Cuba sería legítima.

La dimensión militar, aunque minoritaria en volumen, revela el sentido más grave de la operación. Cuando GAESA se asocia a escenarios de amenaza, transición forzada o presión directa, el discurso económico deja de ser solo económico. Se convierte en parte de una secuencia mayor: sanciones, aislamiento, desgaste interno, legitimación mediática y fuerza. Esa conexión debe interpretarse con especial atención en un contexto regional marcado por el incremento de la agresividad estadounidense.

El Grupo de Administración Empresarial ha estado vinculado a sectores estratégicos del país y a proyectos de alto impacto social y económico, aunque esa dimensión sea sistemáticamente omitida por el relato anticubano. GAESA es presentada como explicación total de la crisis cubana para borrar del mapa al bloqueo; Marco Rubio es presentado como vocero de una supuesta solución para ocultar que es el arquitecto de la agresión; y los operadores digitales del ecosistema anticubano actúan como caja de resonancia de una política diseñada fuera de Cuba.

En síntesis, la campaña sobre GAESA confirma un patrón ya conocido: Washington no solo ejecuta la agresión, también produce relatos para hacer aceptables sus sanciones. No solo presiona económicamente, también organiza sentidos, fabrica culpables y distribuye emociones políticas. En ese entramado, las plataformas digitales no son un simple escenario, sino el territorio donde se intenta convertir una política de asfixia contra Cuba en una operación de propaganda con apariencia de indignación ciudadana.

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