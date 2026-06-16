Universidad de Oriente gradúa a 2 134 nuevos profesionales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos

En la tarde del 14 de junio, frente al museo del I Frente Oriental “José Martí” —el mismo balcón donde hace 67 años Fidel Castro proclamó el Triunfo Revolucionario—, la Universidad de Oriente. Cuba celebró la graduación de la Promoción 73, correspondiente al curso 2025-2026. La fecha no fue casual: también honra el natalicio de Maceo y el Che, dos gigantes de la historia de la isla.

El acto estuvo presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, la rectora de nuestra alma mater oriental Dra.C. Diana Sedal Yanes, el Viceministro Primero del INDER Raúl Fornés Valenciano, y la multicampeona paralímpica Omara Durand, Doctora Honoris Causa.

Fueron 295 graduados con Título de Oro, de ellos 40 con Premio al Mérito Científico. Se reconoció a los integrales generales en categorías como dirigente estudiantil, deporte, cultura, investigación, docente y más.

El presidente de la FEU Oriente, Javier Borges Napoles también el más integral de la promoción—, expresó: “Ser parte de esta graduación dedicada a Fidel exige lealtad, coherencia y memoria viva. Este no es el final, sino un punto de partida para poner el conocimiento al servicio del país”. Así mismo agradeció a profesores, familias y autoridades.

Ustedes llegaron un día con la mochila llena de sueños. La Universidad los recibió como una madre y hoy los devuelve a la vida con algo más valioso que un título: la certeza de que pueden transformar el mundo con amor y conciencia.

Esta graduación provincial abre el calendario de actos por facultades y CUM para coronar a los 2134 estudiantes que gradúa la UO en todas las modalidades.

Visitas: 5