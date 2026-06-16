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Delegaciones de 14 naciones asistirán a Cumbre Rusia Asean

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Un total de 14 delegaciones extranjeras llegarán a la ciudad de Kazán para participar en la Cumbre Rusia-Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), informó hoy el rotativo Moskovski Komsomolets.

Igualmente se conoció que también viajarán a la capital de Tartarstán el presidente belaruso, Aleksandr Lukashenko, y el secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái, Nurlan Yermekbayev, para tomar parte en las sesiones de la Cumbre, que se realizará en esta ciudad del 17 al 19 de junio.

El alcalde de Kazán, Ilsur Metshin, comentó que semejantes foros llevan a la ciudad a un nuevo nivel de desarrollo, sobre todo en lo que respecta a la recepción de visitantes, desde la terminal aérea hasta el complejo hotelero, y lo calificó de una seria prueba y gran responsabilidad.

La Asean está integrada por 11 países: Brunéi, Timor Oriental, Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Myanmar, Tailandia y Filipinas. Rusia es socio de diálogo de la Asean desde 1991.

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