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Foto: Miguel Adrián Pérez Rodríguez/5 de Septiembre
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Coloquio Patria, otro Girón victorioso desde la virtualidad

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Con sede en La Habana y conexión con todas las provincias del país,  se celebra la III edición del Taller de Redes Sociales Digitales Girón Victorioso, como pre-evento del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital

Con la ponencia Comunicación, territorialidad digital y tecnopolítica: ¿Cómo dar la batalla cultural en Internet?, inició este 14 de abril en  La Habana la III edición del Taller de Redes Sociales Digitales Girón Victorioso. El encuentro, convocado por el Ministerio de Comunicaciones, se realizó en modalidad de videoconferencia con la participación de todas las provincias del país, entre ellas Cienfuegos.

El evento sirvió como antesala del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, que tendrá lugar del 16 al 18 de abril, y contó con la presencia de los ponentes argentinos María Fernanda Ruíz, Estanislao Santos y Manuel Fernández Ceballos, quienes abordaron los desafíos actuales de la comunicación en entornos digitales.

Foto: Miguel Adrián Pérez Rodríguez/5 de Septiembre

Durante “Patria” , profesionales de la comunicación en Cienfuegos podrán participar virtualmente en diversos paneles y talleres, según informó Tay Toscano Jerez, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio.

La edición 2026  está dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y al aniversario 65 de la victoria en Playa Girón. Asisten representantes de más de 30 países y de órganos informativos como teleSUR y Russia Today.

Foto: Miguel Adrián Pérez Rodríguez/5 de Septiembre

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