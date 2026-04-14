Iniciará en Cienfuegos este miércoles Festival de Guitarras Edgardo Martín

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Este miércoles, 15 de marzo, a las tres de la tarde, en la sala principal del teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, dará inicio el Festival de Guitarras Edgardo Martín, el cual se extenderá hasta el viernes.

En dicho espectáculo de apertura contempla las presentaciones de las guitarristas cienfuegueras Ariadna Cuéllar, Gabriela Martínez, Aneisis Gastón y Rocío Toledo; la también local Orquesta de Guitarras Ensemble; Yosniel Rivera, de Pinar del Río; y Antipe Dastella, de Suiza.

El jueves 16, en idéntico espacio y similar horario, habrá un concierto de Reynier Mariño; mientras que el 17, fecha de clausura estarán allí Ariadna Cuéllar, Gabriela Martínez, Aneisis Gastón y Rocío Toledo; María Karla Cuesta; Lianny B. Martínez y el Dúo Concuerda. Ese momento de cierre se intitula Concierto Clara Romero In Memorian. La ocasión será propicia asimismo para la entrega de los premios del concurso que forma parte del evento.

En este Festival (dedicado al maestro Francisco I. Rodríguez y a la música latinoamericana) habrá un segmento teórico, cuya agenda del jueves propone, en ambos casos en el palacio Leblanc, un taller de guitarra a cargo de Reynier Mariño, previsto para las nueve de la mañana; y una clase magistral impartida por Yosniel Rivera, a las diez y treinta.

El jueves este segmento cambiará de sede para el Museo Provincial donde, desde las diez de la mañana, podrá la charla Francisco, una guitarra multiplicada, a cargo de Ariadna Cuéllar; y posteriormente un concierto de la Cátedra de Guitarra y Tres de la Escuela de Arte Benny Moré, y estudiantes de nivel medio y superior de Cienfuegos.

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