Entregan premios de Conservación y Restauración de Monumentos

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El Premio Provincial de Conservación fue otorgado al hostal Casa de las Golondrinas, del propietario Víctor Manuel Sosa Rodríguez del Rey, reconocimiento que entrega el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Cienfuegos.



​Se tuvo en cuenta para conferir el galardón “la conservación integral del inmueble, la autenticidad, el respeto a la generalidad de la construcción y de los detalles que conforman la vivienda, tanto del patrimonio inmueble como mueble, a la representatividad dentro del contexto urbano en la zona declarada Patrimonio Mundial y Monumento Nacional, y la inserción respetuosa y sin violentar la visualidad, de elementos que favorecen la gestión turística, sobre todo dando respuesta a la utilización de formas de energía renovable, por constituir un referente de la conservación integral, unida a la expresión inmaterial que permite respirar el ambiente y el espíritu de la ciudad”.

En tanto, el Premio Provincial de Restauración recayó en la obra “Restauración pictórica del conjunto de inmuebles del Parque Martí y su entorno”: ejecutada por el Grupo Cienfuegos 200. Recibieron el lauro sus representantes Yeyler Ramos y Jose Saborido.

​Aquí fue considerada la “representatividad de la obra en su conjunto, que permite la puesta en valor de la identidad cultural, y posibilita el disfrute social de los elementos del arte rescatado, y evidencia el papel de la ciencia y la restauración en el área del Parque Martí, realizando el valor del arte en la riqueza patrimonial de la zona y, por dar continuidad a los procesos de conservación a partir de las acciones por el bicentenario de la otrora colonia Fernandina de Jagua en los inmuebles favorecidos con estas restauraciones: Teatro Tomás Terry, Premio de conservación 2008, el Museo de las Artes Palacio Ferrer, premio de restauración y mención especial año 2020 y el Museo Histórico Provincial, todos incluidos en la zona Patrimonio Mundial, Centro Histórico Urbano Monumento Nacional y Parque Martí y su entorno, Monumento Nacional y Premio de conservación 2004”.

El jurado de la vigésimo sexta edición de los premios de Conservación y Restauración de Monumentos, estuvo integrado por: Clara Soto Bermúdez, directtora de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos (presidenta), Magda CHavez Sosa, directora del Museo de las Artes Palacio Ferrer; David Liester Martínez Ramos, investigador del Departamento de Investigaciones Aplicadas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos; Yanet León Puerto, museóloga del Centro Provincial de Patrimonio Cultural; y Jesús Paz Castro Castro, director del Registro de Bienes Culturales de Monumentos.

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