Cienfuegos honra los 65 de Girón

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La primera derrota del imperialismo yanki en América Latina, ocurrida en las arenas cubanas de Playa Girón en 1961, es recordada en Cienfuegos a través de múltiples acciones de diversa índole, cuyo momento de relieve acontece esta semana, justo en la fecha de la Victoria.

Este miércoles, a las nueve de la mañana, tendrá lugar un acto de recordación, en la histórica casa de Eduardo García Delgado, el joven miliciano que escribió con su sangre el nombre de Fidel.

También en la fecha del 15 de abril, con horario de comienzo previsto para las seis de la tarde, acontecerá una gala político cultural frente a la casa de Cultura de Caunao, barrio cienfueguero que fue un surtidor de combatientes en la épica antimperialista tejida seis décadas y un lustro atrás.

El jueves, a las 7 y 30 de la mañana, los cienfuegueros serán testigos del acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la Revolución y el tributo los caídos en Girón. Ocurrirá en el panteón de esos mártires, en el cementerio Tomás Acea.

Como parte de las conmemoraciones se inscriben, además, el propio día 16, un recorrido con fundadores del Partido Comunista de Cuba, quienes sostendrán un encuentro en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes; así como el acto central por el Día del Trabajador del Partido, en la sala de teatro Guanaroca, a las 11 de la mañana.

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