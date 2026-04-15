El deporte de Cienfuegos se crece ante las dificultades

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 35 segundos

La compleja situación que atraviesa el país no solo hace mella en la economía sino también en la sociedad en general, y el sistema deportivo tampoco queda ajeno. Para no quedar detenidos en el tiempo y ofrecerles variadas opciones a los pobladores, desde la dirección provincial del Inder en Cienfuegos realizaron adecuaciones en sus labores habituales.

Roberto Rivera Díaz, subdirector de deportes en la Perla del Sur, conversó con el Periódico 5 de Septiembre sobre las acciones que desarrollan para solventar el momento.

“A partir de la orientación de la dirección del lnder y del país sobre la desconcentración de nuestros atletas del alto rendimiento y de la Eide provincial, realizamos un grupo de acciones y buscamos alternativas para mantener la continuidad de la preparación de aquellos atletas, que mañana estarán representando a la provincia, y por qué no decirle, al país también, porque hoy entrenan aquí deportistas que están en los centros nacionales”.

“Mantener su preparación, con un setenta por ciento de cumplimiento de lo que deben hacer, es nuestra meta, porque tenemos claro que no en todos los lugares contarán con las instalaciones que reúnan las condiciones para esta preparación. Yo te puedo poner un ejemplo, tenemos en el municipio Lajas un atleta de natación artística, y allí no existe la piscina y tampoco profesores de la especialidad. Sin embargo, tiene la orientación de la entrenadora de la selección nacional, para que, en la medida de lo posible, pueda mantener la preparación”.

¿Cuál fue la indicación que dieron para mantener activos, tanto a los atletas de los centros de alto rendimiento de la provincia, como aquellos que residen en los municipios?

“En la EIDE existe un por ciento bien alto de la matrícula que corresponden a atletas de la cabecera provincial, o sea, mantienen su preparación aquí, no con todo lo que está planificado porque hay que tener en cuenta que la Eide hoy está brindando solamente la atención docente y la parte deportiva se ha visto disminuida, o sea, los atletas no están almorzando en la escuela, por lo que no reciben el consumo alimentario establecido, y tienen que ser capaces de regresar a sus casas, almorzar e incorporarse al entrenamiento. En algunos casos, llevan el almuerzo consigo y pueden continuar el entrenamiento, así y todo, no reúnen las kilocalorías necesarias para desarrollar una sesión de entrenamiento de calidad, como lo exige la preparación.

“En el caso de los municipios, los atletas están recibiendo las orientaciones de los entrenadores de la Eide para que sean atendidos por aquellos profesores que allí laboran, ya sea del deporte o profesores de educación física, siempre buscando alternativas para cumplir con lo orientado desde el alto rendimiento”.

Para este año, la dirección nacional de deporte escolar pretendía introducir cambios en el sistema de competencias, con clasificatorios primero para la mayoría de los deportes y luego los más destacados formarían parte de los Juegos Escolares Nacionales. Esto ya no es posible. Desde la dirección del país, ¿se mantiene la idea de efectuar la cita en su edición 62?

“Todos pensamos que sí puedan realizarse, lo que tal vez en forma reducida, con presencia de los deportes priorizados, los del primer cuadrante aquellas disciplinas comprometidas con los resultados olímpicos del país, dígase lucha, boxeo, canotaje, taekwondo, judo, y también podemos estar hablando del béisbol, deporte que pese a estar en el segundo cuadrante pudiera competir. El ajedrez, que tiene proyecto propio, igual que el fútbol, también se pueden insertar en los juegos”.

El proyecto de Toma Deportiva ha tenido un auge a raíz de toda esta situación que atraviesa el país. ¿En qué consiste este proyecto?

“Su objetivo es llevar las actividades deportivas, la recreación, todas las de la cultura física a las comunidades, darle una participación a esos asentamientos, muchos de los cuales están alejados de la cabecera municipal y nos sirve también para la selección de atletas con calidad. Además, exponer todo lo que se hace en cuanto a salud, recreación y uso del tiempo libre de la comunidad como tal.

“Este proyecto ha venido como una fortaleza para el deporte durante la etapa, porque nuestros eventos deportivos una vez detenidos con la toma deportiva nos permite brindar las manifestaciones, ya sea en una competencia a nivel de combinado, barrio o inter-escuelas. En varias ocasiones lo hemos estado haciendo como espectáculo, pero en otras con nivel competitivo, con el menor gasto posible, pero sí con el amor y la profesionalidad que distingue al gremio deportivo para que el atleta tenga un certamen que le permita medirse, aunque no sea el área de competencia oficial”.

Visitas: 1