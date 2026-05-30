Universidad de La Habana comienza maestrías a distancia

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La Universidad de La Habana (U.H) anunció este viernes la apertura de programas de maestría en modalidad a distancia, disponibles desde el primero hasta el 30 de junio de 2026, según informó la Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo de la institución educativa en su perfil institucional en la red social Facebook.

La iniciativa permitirá a profesionales acceder a estudios de posgrado en línea, con alcance internacional y flexibilidad para compatibilizar la superación académica con la vida laboral.

Los programas iniciales abarcan Ciencias de la Educación Superior, Ciencias Farmacéuticas, Dirección, Gestión de la Calidad y Gestión Turística, todos diseñados con estándares de excelencia académica.

La institución destacó que esta modalidad responde a la política nacional de posgrado, orientada a la investigación científica, la innovación y la pertinencia social en sectores estratégicos como la educación, la salud, la economía y la cultura.

El sistema de maestrías y doctorados en Cuba se articula con universidades, centros de investigación y organismos estatales, y constituye un pilar para la formación avanzada de especialistas capaces de aportar soluciones a los desafíos del país.

La Universidad de La Habana precisó que los interesados podrán acceder al catálogo completo y a la información de inscripción mediante solicitud en las plataformas digitales habilitadas.

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