Incendio forestal en zona montañosa La Lanza, Minas de Matahambre, ha dañado más de 400 hectáreas de bosques

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Intensas resultan las jornadas de trabajo que desde el pasado 10 de abril asumen fuerzas combinadas del Cuerpo de Guardabosques de la provincia de Pinar del Río, trabajadores forestales, campesinos y voluntarios, residentes en la zona montañosa La Lanza, perteneciente al municipio de Minas de Matahambre.

Allí enfrentan un incendio forestal de muy grandes proporciones que ha dañado hasta el momento más de 400 hectáreas de bosques.

En el sitio se realizan acciones de control en aras de frenar la propagación de las llamas, no obstante la velocidad de los vientos y el material combustible en el suelo limitan la contención del siniestro.

“Además de la sequía, incide la velocidad del viento que es de más de 40 km/h, lo cual facilita la propagación con rapidez y dificulta realizar las medidas especializadas para reducir material combustible y poder controlar el siniestro”, declaró el teniente coronel Alexander Pereda Burón, jefe del cuerpo de guardabosques de la provincia pinareña.

Para el control del fuego, aseveró el especialista, aplican las medidas previstas ante la ocurrencia de un incendio de muy grandes proporciones.

“Aplicamos las medidas mecanizadas y en cuanto la situación mejore, comenzamos con la reducción de material combustible. Hasta el momento hemos estado controlando áreas. El frente que más nos preocupa ahora es el de la zona suroeste, que es el que tiene más intensidad; en el resto se han minimizado las llamas y hay puntos que ya están bastante fríos”, aseguró.

Varias brigadas combaten hoy el siniestro para evitar su expansión. Entre ellas, la liderada por Eduardo Crespo, un hombre con 25 años de experiencia en el Cuerpo de Guardabosques de Viñales y que ha visto cómo el fuego devora los bosques. Por eso reta las noches sin dormir y el intenso calor en La Lanza para asumir las acciones de contención.

“Realizamos trochas contrafuego y damos contra candela. Ha sido una labor ardua y sacrificada porque hemos tenido que caminar bastante, a veces por los problemas con el abasto de combustible nos llega tarde la alimentación, más el calor en esta zona”, contó a Radio Guamá.

El experimentado trabajador confesó no temer:

“La experiencia me ha enseñado que si le tienes miedo, no lo haces. Y he logrado que unos cuantos muchachos nuevos que trabajan conmigo le pierdan el pánico a un incendio de grandes proporciones”.

Según confirmó el técnico en manejo del fuego, Carlos Padrón Díaz, las llamas fueron detectadas el viernes 10 de abril, en horas de la mañana. Brigadas de los municipios de Viñales, Mantua y San Juan y Martínez laboran en su extinción.

Tomado de Radio Guamá

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