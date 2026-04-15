El llamado de los expertos es a aprovechar todas las fuentes renovables de energía

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Los resultados del trabajo conjunto entre universidades del país y el Ministerio de Energía y Minas para aprovechar recursos y tecnologías disponibles para la generación de energías a partir de las fuentes renovables, fueron debatidos en un encuentro de expertos y científicos vinculados a la transición energética con el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Proyectos de ciencia e innovación relacionados con las fuentes renovables de energía y dirigidos al aprovechamiento de recursos y tecnologías disponibles, fueron presentados en la tarde de este martes en encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas vinculados a la transición energética.

Iniciativas con capacidad de brindar en el corto plazo soluciones eficientes, como la producción de calor, son algunos de los resultados del trabajo conjunto del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Educación Superior (MES), a partir de la labor del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE).

Surgido en 2019 con la participación de siete universidades, el GNUFRE fue una respuesta a la aprobación, en 2014, de la Política para el desarrollo perspectivo de las Fuentes Renovables y el uso eficiente de la Energía hasta el 2030, antecedida por la creación de la Comisión Gubernamental para el desarrollo de las FRE y la convocatoria que se hizo entonces a las universidades de Sancti Spíritus, Villa Clara, La Habana y la CUJAE, a las que se les agregaron más tarde las de Oriente, Cienfuegos y Matanzas.

En la actualidad, el GNUFRE se extiende a todas las instituciones de Educación Superior con alguna capacidad de aprovechamiento energético, participa en el acompañamiento del proceso de consulta ampliada y presentación del anteproyecto de la Ley de Transición Energética y normas complementarias, y es parte del liderazgo del proyecto para la transición energética en el sistema de Educación Superior, que incluye a todas las universidades, entre otras acciones dirigidas a intensificar la participación en los diferentes programas de ciencia y técnica.

El intercambio fue moderado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y contó con la participación de la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, los titulares del Minem, Vicente La O Levy; del MES, Walter Baluja García; y del CITMA, Armando Rodríguez Batista, entre otras personalidades, incluyendo directivos de las universidades del país, quienes participaron en formato de videoconferencia.

EN EL CAMINO DEL BIOGÁS Y A LA BIOMASA

En el encuentro de este martes del Presidente Díaz-Canel con expertos y científicos para los temas de la transición energética, fue presentada una propuesta para concluir y poner en explotación revolucionarios proyectos de biogás, reproducibles en el resto del país a partir de los potenciales que brindan los residuales porcinos, los ganaderos y los industriales.

La presentación estuvo a cargo del Doctor en Ciencias Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, coordinador del GNUFRE y profesor de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), quien inicialmente se refirió al Proyecto Martí, primera experiencia de producción de biometano para transporte, con base en biodigestores de laguna tapada.

Otras propuestas fueron el proyecto de biogás de Managuaco, una red para el uso doméstico de este combustible a partir de residuales ganaderos distribuidos con un biodigestor cubano; el proyecto demostrativo La Pastora, un sistema de tratamiento de residuales convertido a biodigestor híbrido cubano con membrana de caucho; y el proyecto de recuperación del biodigestor del central Heriberto Duquesne.

El especialista presentó a debate una propuesta a partir del uso de la biomasa forestal (astilla y pellets) que incluye el desarrollo de la cadena de valor y el mercado de los biocombustibles sólidos con prioridad para su uso en hornos, la cocción de alimentos, la producción de materiales de la construcción y la generación de vapor de proceso.

Con base en el Atlas de Bioenergía que se dispone en el país y la experiencia en la utilización de quemadores de biomasa en hornos, como lo que se hace actualmente en molinos de arroz, se trabaja, entre otras acciones, en la definición y elaboración de una norma que disponga de incentivos que estimulen la participación de los potenciales actores de esta cadena de valor.

Especial atención generó el proyecto Caña de Azúcar, encaminado al desarrollo e implementación de un nuevo modelo tecnológico y de negocios para la industria azucarera. Se trata –explicó Rubio–, de una propuesta preliminar de modelo tecnológico para el sector, que toma en cuenta la experiencia cubana e internacional.

La propuesta –argumentó el experto— parte del concepto de que una industria azucarera diferente puede ser la generación de electricidad base, flexible y sostenible de la transición energética a partir de los excedentes de electricidad.

Esta industria –dijo–, puede ser autosuficiente en términos del combustible a partir de biometano y alcohol y aportar combustible para el transporte automotor no electrificable; y puede, además, producir una parte del alimento animal necesario para incrementar de forma soberana la producción de carne en el país.

Tras un debate que se extendió por cerca de una hora, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó el cúmulo «de experiencias, de conocimiento muy bien situado», que existe; no obstante, insistió en que para avanzar en su generalización es necesario lograr una mayor integración.

El Jefe de Estado comentó que hoy las dos prioridades son los alimentos y la energía, y ambos están íntimamente relacionados –reflexionó–, por lo que llamó a quienes participan en este proyecto conjunto del Minem y el MES para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía e integrar todas estas iniciativas en el menor tiempo posible.

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