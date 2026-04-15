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El futsal vuelve a la acción
Las acciones de futsal se disputan en el tabloncillo de la Universidad de Ciencias Médicas.
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El futsal vuelve a la acción

Carlos E. Chaviano Hernández 0 comentarios , , ,
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Para ratificar que el futsal destaca hoy como uno de los deportes más activos de Cienfuegos, desde hace unos días dio inicio una nueva versión de la Liga Sureña, certamen donde toman parte equipos de diferentes barriadas del municipio cabecera, aunque en esta ocasión se incluye una selección en representación de Palmira.

Según Daniel Hernández Calderón, DT del elenco cienfueguero que ostenta el título de monarca nacional y principal promotor de esta disciplina en la Perla del Sur, en el torneo participan doce escuadras, divididas en dos grupos clasificatorios, los que juegan por el sistema de todos contra todos a una solo vuelta. Cada plantel cuanta con una decena de futbolistas.

“Los dos primeros puestos de cada llave ganan su boleto hacia la discusión de las medallas, con semifinal cruzada y final para los vencedores”, agregó “El Indio”, otrora figura imprescindible en los equipos Cuba.

El propio técnico informa que en el apartado A compiten los conjuntos nombrados La Farándula, Palmira, Los Veteranos, Guaos 4, Red Devil y LBMA, mientras por el B dirimen Punta Cotica, GOAT FC, La Bomba, Pastorita, La Unión y Parque Martí.

Doce selecciones toman parte en el certamen de futsal.

Hernández Calderón agradece una vez más a la Universidad de Ciencias Médicas por su apoyo, ya que el evento se celebra como es habitual en su tabloncillo.

También aclara que casi todos los atletas que integraron el último equipo Cienfuegos, campeón de Cuba, se encuentran enrolados en la competencia, en defensa de varios planteles. Destacan los casos de Felipe Riquelme, Yadiel Reinaldo, Giulio Zochy Santa Cruz y Adrián Mantilla, entre otros.

Respecto a los favoritos para disputar el cetro, señala a Los Veteranos, Palmira, Punta Cotica y La Unión. Interrogado por su participación como jugador activo, expresó: “sabes que esta es mi vida, y claro que estoy jugando con los veteranos, actuales monarcas del evento”.

Para El Indio, los objetivos de la justa son sencillos y esenciales. “Mantener a los establecidos reunidos y en juego, además de captar nuevos talentos en aras de conformar una buena preselección con vistas a próximos eventos nacionales. Pero lo más importante, que el futsal siga vivo en Cienfuegos”.

Equipo Los Veteranos, actual monarca del evento.

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Carlos E. Chaviano Hernández

Periodista y Director de programas de televisión.

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