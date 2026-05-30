Exoficiales de inteligencia de EE.UU. alertan fracaso de agresión a Cuba

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Exfuncionarios de inteligencia de Estados Unidos, agrupados en el colectivo Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), enviaron un memorando al presidente Donald Trump este jueves 28 de mayo en el que advirtieron que una agresión contra Cuba conduciría a un fracaso catastrófico, informó el Noticiero del Mediodía de la Televisión cubana.

El documento señaló que la actual estrategia de Washington podría derivar en un desastre humanitario del cual Estados Unidos sería responsable, y subrayó que cualquier opción militar arrastraría al país a una guerra perdida de antemano.

Según el texto, no existen evidencias de apoyo operativo cubano a organizaciones terroristas, ni pruebas que vinculen a Cuba con los llamados ataques sónicos, ni con supuestas bases de espionaje de Rusia o China contra Estados Unidos.

Los firmantes recordaron que incluso sectores que desean cambios internos se unirían en defensa de la nación ante una agresión extranjera, debido al profundo sentido de soberanía y orgullo nacional del pueblo cubano.

Dicho memorando cuestionó además la acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, por los sucesos de 1996, al considerar que no se basa en hechos comprobados, y criticó las narrativas oficiales que presentan a Cuba como amenaza extraordinaria para la seguridad estadounidense.

“El colapso impulsado por Estados Unidos y la imposición de un gobierno de nuestra elección fracasarán gravemente”, expresaron los exoficiales en una de las frases más contundentes del documento.

El texto alertó que una operación contra Cuba multiplicaría la presión migratoria y generaría un escenario imprevisible, mientras que la coerción y el bloqueo han demostrado ser ineficaces durante más de seis décadas.

Entre los firmantes figuran Fulton Armstrong, exoficial nacional de inteligencia para América Latina; Philip Giraldi, exoficial de operaciones de la CIA; John Kiriakou, exinvestigador del Senado; Ray McGovern, exanalista de la CIA; y Ann Wright, exoficial del Servicio Exterior, entre otros.

El memorando concluyó que las negociaciones con Cuba solo podrían prosperar sin bloqueos ni amenazas, y que la vía de la agresión está condenada al fracaso.

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