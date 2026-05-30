“Aportar energía, creatividad y optimismo desde la joven militancia”

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Durante la semana que culmina, se efectuó el pleno extraordinario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cruces, desde la sede del Partido (PCC), con el objetivo de realizar un movimiento de cuadros, como proceso orgánico afín a las nuevas transformaciones dentro de ese colectivo.

El encuentro estuvo asistido por Yaremis Jiménez Collado, primera Secretaria del PCC en el territorio, Anisley Cordero González, al frente de la UJC en la provincia de Cienfuegos, más una veintena de militantes, los cuales, con soltura y empatía, emitieron valoraciones y criterios sobre los colegas que asumen nuevos roles en el gremio.

Se acordó liberar de su cargo a José Carlos Novo Yera como primer Secretario de la UJC en Cruces, quien asumirá esa misma responsabilidad pero desde el municipio de Abreus. En su lugar estará Greisa M. Hernández Mena, un rostro conocido allí con un destacado papel desde las filas del Departamento ideológico.

Igualmente sube al Buró Municipal la joven compañera Dianelys R. Díaz, quien ocupará la función de representar en lo sucesivo a los muchachos y muchachas de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem) y a los jóvenes trabajadores del municipio.

Casi al final, en víspera del cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso de la juventud crucense con ese y el resto de los líderes revolucionarios cubanos. “Nuestro colectivo es uno de los herederos de la historia forjada por los héroes de la Patria (…) Las juventudes volverán a ser protagonistas de los tiempos duros que corren, aportando energía, creatividad y optimismo”, aseguró Hernández Mena durante su intervención, confiada en lograr buenos resultados con las nuevas tareas que tiene por delante.

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