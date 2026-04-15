Viceministro de Salud Pública evalúa recuperación tras incendio en hospital de Cienfuegos

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El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, encabeza un equipo multidisciplinario que evalúa los daños causados por el incendio ocurrido en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.

En declaraciones al Periódico 5 de Septiembre, el vice titular destacó la rápida organización del centro y agradeció que no hubiera pérdida de vidas humanas.

“Estamos para ayudar en todo lo que sea posible al hospital en lo que ha sucedido. Nosotros creemos, en primer lugar, que la respuesta de todo el personal del hospital ha sido excelente, al igual que la de los estudiantes de las ciencias médicas, que de manera muy rápida se movilizaron para poder trasladar pacientes y reubicarlos en alguna sala”, expresó el viceministro.

Guerra Izquierdo subrayó que, gracias a los planes de aviso que se activaron en el hospital, no hubo que lamentar ninguna vida humana. “Todo esto surgió y se realizó en medio de traslados muy complejos: pacientes graves ventilados de un servicio para otro; hubo que trasladar neonatos al hospital pediátrico; reubicarse y reinventarse; trasladar pacientes para otros sitios del hospital. Se realizaron partos, incluso no necesariamente en la sala de parto, pero gracias a la organización de la dirección del hospital, de la dirección provincial de salud, con la ayuda también de las autoridades del gobierno, del Partido y de todas las personas que se movilizaron”.

El funcionario informó que se trabaja intensamente en la recuperación de las áreas afectadas.

“Se han establecido prioridades al gobierno y a las empresas que están trabajando para, de manera paulatina resarcir los daños”.

“ Como siempre, la respuesta de los profesionales en Cienfuegos ha sido exitosa. En apenas unas horas de haber sucedido este incidente, el hospital está funcionando con normalidad. El cuerpo de guardia, las consultas, se están atendiendo; los pacientes están recibiendo los tratamientos previstos”, añadió.

Guerra Izquierdo se mostró optimista sobre la pronta recuperación. “Nosotros pensamos que en poco tiempo, en pocas horas, van a estar recuperadas algunas áreas, y quizás en el día de mañana ya estaremos hablando de una recuperación casi total del hospital. Gracias también a la ayuda y colaboración de algunas empresas, va a ser una recuperación que en algunos lugares va a quedar mejor que como estaba. Esa es la intención y ha sido también la indicación del Partido y el Gobierno en esta provincia”, concluyó.

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