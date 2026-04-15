Por la semana de la victoria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

Realizan los miembros de la Casa de Combatientes del municipio Santa Isabel de las Lajas un matutino especial en honor a la victoria de las fuerzas cubanas en Playa Girón en el año 1961.

La actividad fue realizada frente a la casa del Mayor de la Reserva Manuel Fernández Hernández, combatiente lajeros que participó en la lucha. Fue reconocido, no solo por su papel en la defensa de Playa Girón, sino también por el trabajo que ha realizado a lo largo de los años y por mantenerse fiel a los principios de la Revolución.

En las arenas de Playa Girón, los cubanos demostraron que la libertad de nuestro país no se negocia, se defiende.

El pueblo se convirtió en el principal protagonista de la defensa de la Revolución. Las milicias, formadas por ciudadanos de todas las edades, jugaron un papel crucial en la victoria.

La participación activa de los ciudadanos demostró que la defensa de la soberanía y la justicia social eran una causa de todo el pueblo cubano. La victoria de Girón continúa presenten en la memoria cada cubano, siendo un recordatorio de lo que significa no rendirse.

No fue solo una batalla ganada: es el reflejo de la lucha diaria de nuestro país para mantener la soberanía de Cuba.

Visitas: 0