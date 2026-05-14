Xi Jinping a Trump: “En una guerra comercial no hay ganadores”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

Las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos deben basarse en el beneficio mutuo, ya que en las guerras comerciales no hay ganadores, declaró el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante una reunión celebrada en Beijing con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Xinhua.

Los hechos han demostrado una y otra vez que en una guerra comercial no hay ganadores, que la esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y el éxito compartido — aseguró el líder chino—, y que, ante las divergencias y los roces, la consulta en pie de igualdad es la única opción acertada, recoge la agencia sus palabras.

Xi Jinping también destacó que, el día anterior, los equipos económicos de ambos países alcanzaron “resultados generales equilibrados y positivos”, y que ambas partes deben trabajar juntas para mantener el impulso favorable actual.

El presidente chino dio este jueves la bienvenida a su homólogo estadounidense, quien se encuentra en visita de Estado del 13 al 15 de mayo. Se trata de la primera visita de un presidente de EE.UU. al gigante asiático en 8 años.

Taiwán, un detonante de conflicto entre potencias, advierte Xi a Trump

La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre Washington y Beijing, declaró este jueves el presidente chino, Xi Jinping, durante la histórica cumbre con su par estadounidense, Donald Trump.

El mandatario subrayó que, si la situación en torno a la isla china se gestiona adecuadamente, “las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general”.

“Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa”, advirtió.

Asimismo, Xi enfatizó que “la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles”. “Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos”, concluyó.

(Con información de Xinhua y RT en Español)

Visitas: 0