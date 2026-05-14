Líderes de China y EEUU subrayan trascendencia de cumbre bilateral

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, subrayaron hoy la trascendencia de la cumbre bilateral en la capital asiática y expresaron ambos la voluntad de liderar un futuro más brillante de cooperación.

Durante el banquete de bienvenida que ofreció Xi al republicano, el mandatario chino calificó esta visita de histórica y agregó que «la gran renovación de la nación china» y el «Haz América grande de nuevo» pueden ir de la mano.

Xi señaló que las relaciones entre China y Estados Unidos son de las más importantes a nivel mundial porque se centran en el bienestar de los dos países, de mil 700 millones de habitantes, y en los intereses de más de ocho mil millones de personas en el mundo.

El presidente chino cerró su discurso brindando por el desarrollo y el futuro de ambos países.

Por su parte, Donald Trump refirió que ha sido un gran honor establecer este diálogo con Xi, apreció la oportunidad para intercambiar puntos de vista y agradeció la calurosa bienvenida que recibió en el país.

El republicano cerró su discurso invitando a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre de este año.

Según un comunicado de Estados Unidos, ambos tuvieron una «buena reunión» y «discutieron formas de mejorar la cooperación económica», incluyendo la ampliación del acceso de las empresas estadounidenses al mercado chino y la inversión china en las industrias estadounidenses.

El texto de la Casa Blanca añade que dialogaron sobre la importancia de acabar con el flujo de precursores del fentanilo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con esa fuente, «ambas partes acordaron que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía».

Durante las conversaciones, el presidente Xi «expresó interés» en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del Estrecho de Ormuz, según el comunicado de la Casa Blanca.

Por la parte china se conoció que además de la economía, Xi mencionó la cuestión de Taiwán como un tema central de riesgo en las relaciones bilaterales.

«Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. De lo contrario, ambos países enfrentarán choques e incluso conflictos, lo que pondría toda la relación en grave peligro», alertó Xi.

Según el reporte oficial, ambos líderes intercambiaron también sobre Medio oriente, Ucrania y la península de Corea.

Luego de las conversaciones en el Gran Palacio del Pueblo, Xi dialogó con los altos ejecutivos que acompañan a Trump en esta visita, entre ellos, Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

El presidente chino acompañó a su homólogo a una visita al Templo del Cielo, joya arquitectónica construida durante la dinastía Ming hace más de 600 años.

Visitas: 3