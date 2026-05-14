Presentan en La Habana XIX Jornada contra la homofobia y la transfobia

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La XIX edición de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia fue presentada este miércoles en La Habana bajo el lema: “El amor es Ley”.

En la conferencia de prensa en el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), tomaron parte su directora, Mariela Castro Espín, Maite Navarro Gays, coordinadora de la jornada, Francisco (Paquito) Rodríguez Cruz, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, entre otros representantes de colectivos y la comunidad en general.

Castro Espín destacó que la jornada, realizada en el país desde 2008, adquiere un significado político especial ante el complejo contexto nacional e internacional actual.

Pese a las amenazas contra Cuba, el Estado, el Partido y el Gobierno respaldan los eventos, reafirmando el compromiso con los derechos plenos de las personas LGBTIQ+”, afirmó.

Navarro, representante para el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA LAC), detalló el programa que cuenta con encuentros deportivos, coloquios científicos, talleres de activismo, una gala cultural en el Teatro América y la conga por la diversidad, en el Pabellón Cuba.

Resaltó que, mientras otros países en el área retroceden, “Cuba va hacia adelante, a la vanguardia internacional en protección de estos derechos”.

Rodríguez Cruz ofreció datos actualizados del Ministerio de Justicia, que desde octubre de 2022 (fecha de entrada en vigencia del Código de las Familias) hasta marzo de 2026, se han efectuado tres mil 631 matrimonios entre personas del mismo género (dos mil 089 de hombres y mil 524 de mujeres), 356 Uniones de Hecho Afectivas (263 de hombres y 96 de mujeres) y 45 inscripciones de bebés con el primer apellido de la madre.

Detallaron, además, que las actividades centrales se desarrollarán en La Habana y Artemisa, la cual acoge este evento por primera vez.

La jornada concluirá el 17 de mayo, fecha que conmemora la exclusión de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: ACN

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