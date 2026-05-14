Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEN desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 43 segundos
La Unión Eléctrica informa que a las 06:09 ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo. La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 636 MW, la demanda 2420 MW con 1790 MW afectados. En estos momentos se encuentra en proceso de restablecimiento la zona afectada.
En su nota, la entidad precisa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2153 MW a las 21:30 horas, superior a lo planificado por salida por emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y los motores del emplazamiento de Moa.
La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3348 MWh, con 470 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.
Principales incidencias
Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.
Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.
Se encuentra fuera de servicio la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Renté y la central fuel de Moa por la caída parcial del SEN.
Limitaciones en la generación térmica: 263 MW fuera de servicio.
Pronóstico para el horario pico
La UNE informó que para el pico se prevé la entrada la unidad 6 de la CTE Mariel con 75 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque), la entrada de 10 motores del emplazamiento de Moa fuel con 130 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 75 MW.
Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 976 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2174 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2204 MW en este horario.
🟢 Actualización sobre la situación del SEN
👉 A las 8:16 se logró enlazar la provincia Ciego de Ávila al SEN.
👉 El resto de las provincias se encuentra trabajando con microsistemas. (Desde Camagüey hasta Guantánamo)
Enlazan Camagüey y arrancan unidad en la CTE Diez de Octubre
La Unión Eléctrica (UNE) actualizó en la mañana de hoy la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), reportando dos avances en el proceso de restablecimiento.
Según el parte oficial, a las 9:19 a.m. se logró enlazar la provincia Camagüey al SEN, sumándose así a Ciego de Ávila, cuya conexión se había concretado minutos antes, a las 8:16 a.m.
En otro orden, la UNE informó que ya cuenta con servicio la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, ubicada en tierras agramontinas. Con ello, se comenzará el proceso de arranque de dicha unidad, lo que permitirá fortalecer la generación y continuar extendiendo el servicio al resto del país.
Las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo continúan trabajando con microsistemas, mientras se avanza en las maniobras de sincronización total del SEN.
UNE confirma nuevo avance: Las Tunas se enlaza al SEN
La Unión Eléctrica (UNE) continúa informando sobre la evolución del restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En su más reciente actualización, confirmó que a las 9:50 a.m. se logró enlazar la provincia de Las Tunas al SEN.
Con esta incorporación, ya son tres las provincias que han logrado conectarse al sistema nacional en la mañana de hoy, después de que anteriormente se reportara el enlace de Ciego de Ávila (8:16 a.m.) y Camagüey (9:19 a.m.).
De esta forma, desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas comienzan a articular su operación dentro del SEN, mientras que el resto de las provincias orientales —desde Holguín hasta Guantánamo— continúan trabajando con microsistemas, a la espera de sucesivos enlaces.
Sigue el restablecimiento del SEN: Holguín se enlaza al sistema
El proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa mostrando avances sostenidos en la mañana de hoy. La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que a las 10:44 a.m. se logró enlazar la provincia de Holguín al SEN.
Con esta incorporación, Holguín se suma a las provincias de Ciego de Ávila (8:16 a.m.), Camagüey (9:19 a.m.) y Las Tunas (9:50 a.m.), que ya habían logrado su conexión al sistema nacional en horas previas.
De esta manera, desde Ciego de Ávila hasta Holguín operan ya enlazadas al SEN, mientras que las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo continúan trabajando con microsistemas, a la espera de su próxima sincronización.
Continuaremos informando.
(Con información de la UNE)
Visitas: 121