Trump y Xi Jinping buscan estabilizar las relaciones entre EEUU y China durante histórica cumbre en Beijing

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de una histórica cumbre centrada en el comercio, la venta de armas estadounidenses a Taiwán y otros asuntos de la agenda bilateral e internacional.

La visita de Estado, que se extenderá hasta el viernes 15 de mayo, marca la primera visita de un presidente estadounidense a China en ocho años. A su llegada al país asiático el miércoles, Trump fue recibido por una delegación encabezada por el vicepresidente chino, Han Zheng. En el aeropuerto también lo esperaban 300 jóvenes chinos uniformados que desfilaron con banderas nacionales, además de una guardia de honor militar y una banda militar.

Trump viajó a Pekín acompañado por ejecutivos y directores ejecutivos de algunas de las mayores corporaciones tecnológicas y financieras del mundo, entre ellas Apple, Nvidia, Tesla, Meta, BlackRock, Boeing, Visa, Mastercard, Goldman Sachs y Citi, además de otras firmas de sectores industriales y financieros.

Durante la jornada, la agenda incluyó una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado. Se espera que ambos mandatarios intenten estabilizar las relaciones entre sus países mediante acuerdos mutuamente beneficiosos y reducir las tensiones en diversas cuestiones internacionales en las que mantienen diferencias.

En el inicio de la reunión, celebrada en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, Xi Jinping hizo un llamado a aliviar las tensiones entre ambas potencias. “China y los Estados Unidos pueden ganar con la cooperación y perder con el enfrentamiento. Deberíamos ser socios, no rivales”, afirmó el mandatario chino.

Xi agregó que ambos países deben “ayudarse mutuamente a tener éxito, prosperar juntos y encontrar la forma correcta para que los grandes países se lleven bien en la nueva era”.

Además, sostuvo que siempre ha creído que China y Estados Unidos tienen “más intereses comunes que diferencias” y destacó que “el éxito de uno es una oportunidad para el otro, y una relación bilateral estable es buena para el mundo”.

El presidente chino también subrayó la relevancia global del encuentro. “El mundo entero está pendiente de nuestra reunión”, declaró.

“En la actualidad, se está acelerando en todo el mundo una transformación sin precedentes en un siglo, y la situación internacional es inestable y turbulenta. El mundo se encuentra en una nueva encrucijada”, añadió.

Por su parte, Trump elogió abiertamente a Xi Jinping durante la reunión. “Usted es un gran líder. A todo el mundo le digo que es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos porque es verdad”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump destacó además la relación personal construida entre ambos líderes.

“Usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, de hecho, es la relación más larga que haya tenido cualquier presidente de nuestros dos países, y es un honor para mí”, afirmó al agradecer la bienvenida recibida en el aeropuerto y el saludo de los niños, a quienes calificó como “maravillosos”.

“Hemos tenido una relación fantástica, nos hemos llevado bien. Cuando había dificultades las resolvimos: yo le llamaba a usted y usted me llamaba a mí”, recordó Trump. Según dijo, incluso cuando surgían problemas, ambos los resolvían “muy rápido”.

El mandatario estadounidense aseguró además que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos” y reiteró su respeto hacia China y hacia el liderazgo de Xi Jinping. También destacó la importancia económica de la delegación que lo acompaña, integrada por “los mejores y más grandes empresarios” estadounidenses.

La visita ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones y cambios globales. El Gobierno de Trump espera avanzar en la conformación de una Junta de Comercio con China para abordar las diferencias entre ambos países en materia comercial y evitar nuevas escaladas en la guerra comercial iniciada tras el aumento de aranceles impulsado por Washington el año pasado.

China respondió entonces con controles a las exportaciones de tierras raras, situación que derivó en una tregua de un año acordada el pasado octubre.

Sin embargo, Trump llega a Pekín mientras el conflicto con Irán continúa dominando parte de su agenda internacional. La crisis ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, dejando varados cargueros que transportan petróleo y gas natural y generando un aumento en los precios de la energía.

(Con información de RT en Español)

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