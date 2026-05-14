Concluyó ONAT de Cienfuegos, con el ciento por ciento de presentación, Campaña de Ingresos Personales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 32 segundos

Con el ciento por ciento de presentación concluyó la Campaña de Declaración Jurada sobre Ingresos Personales de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en la provincia cubana de Cienfuegos, con el debido pago, gracias al esfuerzo de la ONAT y de los contribuyentes junto con las autoridades de apoyo al cumplimiento.

La Subdirectora de la ONAT Provincial, Máster Suany Jiménez González, destaca el resultado de algunos sectores.

“Fueron alrededor de 24 mil contribuyentes los que presentaron su cumplimiento de esta obligación, afirma, y muy buena labor desarrollaron este año los sectores Agropecuario y de la Cultura, así como la Asociación de Comunicadores de Cienfuegos y los Trabajadores por Cuenta Propia”.

Continuará inmersa la ONAT, hasta el 31 de mayo en los ingresos financieros NO Tributarios, que avanza por encima del 92 por ciento en el centro y sur de Cuba.

Ahí encontramos la Inversión estatal, utilidades, reintegros, multas, ingresos patrimoniales y crediticios, derecho de superficie, recargos sancionadores, arrendamiento o usufructo de bienes estales, entre otros cobros administrativos.

Visitas: 0