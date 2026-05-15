Anuncian nuevas medidas en el transporte ante déficit de combustible

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Un nuevo grupo de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para enfrentar el actual escenario de desabastecimiento agudo de combustibles, fueron anunciadas este viernes —en comparecencia ante la prensa—, por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

A partir de la compleja situación que atraviesa el país, a consecuencia del recrudecimiento de las medidas de bloqueo impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, autoridades del sector argumentaron la necesidad de implementar un grupo de disposiciones para ajustar los niveles de actividad en la transportación, que va desde los servicios de pasajeros como de cargas.

Entre las medidas anunciadas está priorizar las transportaciones de cargas esenciales para la vida de la nación, entre ellas los propios combustibles, los alimentos, los medicamentos, las exportaciones, las materias primas diversas, entre otras que demandan cantidad de recursos.

Asimismo, anunció que se atenderá de manera diferenciada las necesidades de transportación de pasajeros vinculadas con la salud pública y la educación, entre otras, a partir de realizar nuevos ajustes a las transportaciones públicas de manera general.

Rodríguez Dávila, anunció que en lo que concierne a las transportaciones nacionales existe un plan para respaldar los viajes que ya han sido vendidos a la población. No obstante, advirtió que se aplicarán nuevas medidas de ajuste para todas aquellas salidas que aún no han sido comercializadas, adaptando la oferta a la disponibilidad real de combustible.

Comentó que se mantendrán la reservación a través de la aplicación Viajando y en las Agencias de Venta de Pasaje de la Empresa Viajero para los servicios de Ómnibus Nacionales, en el enlace marítimo con la Isla de la Juventud y por ferrocarril de boletos con fecha de viaje hasta el 17 de junio.

De igual forma, declaró que a partir del 18 de junio las salidas desde la capital hacia las cabeceras municipales se verán reducidas a tres semanales, incluyendo a Pinar del Río. Por otra parte, Manzanillo y Baracoa pasan a ser una vez a la semana, al tiempo que se mantienen las frecuencias semanales de las rutas desde Artemisa y San José de las Lajas hacia Santiago de Cuba.

Además, adelantó que el servicio de los trenes nacionales (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo) se mantendrán con las salidas habituales los restantes días de mayo y hasta la primera quincena de junio. Pero posteriormente sufrirá ajustes a una salida (ida y vuelta) cada dos semanas, aproximadamente.

Rodríguez Dávila dijo a la prensa que a partir de ese momento, todas las capacidades de tren, de ómnibus y del ferry nacional se pondrán a disposición de las autoridades de los territorios y se implementará un sistema de asignación de capacidades, priorizando los viajes por extrema necesidad, a partir de listados organizados y controlados por las autoridades en cada territorio, similar al que se utilizó para asegurar traslados nacionales durante la etapa de la Covid-19 y que próximamente se dará a conocer en detalle, el procedimiento para estos casos.

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