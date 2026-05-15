Los trabajadores con sus ojos puestos en la comunidad

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En los tiempos que vive Cuba, cuando la comunidad se ha convertido en un escenario de importancia cardinal -pues las limitaciones actuales han reconfigurado horarios de trabajo y de estudios-, la dirección del país viene sosteniendo encuentros con representantes de diversas organizaciones y sectores de la sociedad, en un estilo que tiene como motivación adecuar modos de hacer que puedan atemperarse a las necesidades de la hora actual.

Este miércoles en la tarde, por ejemplo, tuvo lugar una jornada presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que hizo posible el intercambio de la dirección del país con miembros de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y otros dirigentes sindicales. Se sostuvo un diálogo similar, en esencia y propósitos, al que recientemente se hizo con los artífices de la Red Juvenil Comunitaria.

Desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el sentido del encuentro -que también contó desde la presidencia con el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, así como con el viceprimer ministro de la República, Eduardo Martínez Díaz- consistió en aunar reflexiones sobre propuestas que se han trazado para perfeccionar el trabajo de la CTC.

El Miembro del Comité Central y Presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, Osnay Miguel Colina, abrió el análisis haciendo referencia a la importancia de acrecentar el papel de la organización sindical, para que ello, dijo, redunde en un mayor aporte a la sociedad. El dirigente destacó el valor de “articularnos para fortalecer las estructuras de base, y así movilizar a todos los trabajadores”.

Miguel Colina enumeró premisas con las cuales fortalecer el trabajo del Sindicato. La primera mencionada por él tiene que ver con la preparación para la defensa. Y seguidamente hizo referencia a la importancia de consolidar los liderazgos en la base de cada escenario laboral: en su opinión, resulta vital construir, hacer mientras se participa en la toma de decisiones.

Otra premisa traída a colación por Osnay fue la concerniente al reforzamiento de las conexiones entre centros laborales y comunidades, en un empeño que integre a todos los actores económicos, a todas las fuerzas que puedan tributar al mejor funcionamiento de un entramado social. Y en cuanto a las dinámicas propias de la CTC, el dirigente hizo énfasis en que “todo tiene que discutirse con los trabajadores”.

En ese punto de las reflexiones, el Presidente Díaz-Canel subrayó la trascendencia de que las propuestas y voluntades comiencen sus caminos en la base, transiten desde abajo hacia las instancias superiores, porque, si no -dijo el dignatario- “¿Cuál sería el papel de los trabajadores en la construcción socialista”?

El Jefe de Estado razonó que, mientras más consultas se hagan para un proceso, mayor democracia tendrá el mismo; y valoró la importancia que tienen la participación y el control obrero para la toma de las decisiones.

El tema de la propiedad social -cómo hablar sobre ella entre los trabajadores, en tanto es componente esencial del socialismo-; la autonomía municipal; la búsqueda de todas las áreas posibles para la producción de alimentos; el papel de los centros científicos en la superación de los trabajadores; la batalla por la transición energética; y potenciar soluciones en la Cuba de hoy, lograr alianzas productivas que resuelvan problemas en los municipios. Sobre tales temas disertó el Presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, quien enunció también: “Estamos pidiendo que cada empresa tenga un plan concreto en relación con su comunidad”.

En más de un momento de su intervención, Miguel Colina habló sobre la idea de atraer a los jóvenes que hoy están desvinculados del estudio o del trabajo, así como sobre la creación de brigadas integrales -con artífices de diversos oficios-, con las cuales ofrecer soluciones a diversos problemas de una comunidad.

Joel contó sobre cómo el medio de comunicación vive la hermosa experiencia de apadrinar un centro docente en el municipio de Centro Habana; y enunció que está en perspectiva el acercamiento a una Casa de Abuelos. En Trabajadores -que tiene espacios dedicados a los Héroes de la República, a temas de relevancia para el país, a la recepción y publicación de quejas que provienen con fuerza de los jubilados- no están satisfechos con lo hecho, pues, como reflexionó su director, quedan muchas potencialidades por delante.

Sobre las transformaciones en la labor de la CTC, el directivo recalcó que las mismas deben partir desde la base, allí donde nacen las ideas y los sentimientos de ese torrente que es el movimiento de los trabajadores.

Hacia el final del encuentro, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez valoró positivamente las propuestas escuchadas en el transcurso de la tarde; e hizo énfasis en la pertinencia de implementarlas todas. Él volvió sobre el valioso concepto de reforzar la interacción entre los centros de trabajo y las comunidades, y más adelante razonó que tal propósito implica que las organizaciones sindicales tengan presencia en los centros laborales, y también en los barrios.

Sobre los jubilados, esos que hoy son abuelos y que dieron tanto por la Revolución, el Jefe de Estado comentó que necesitan todo el apoyo posible. En tal sentido, reconoció que algunos están muy activos y aún pueden desarrollar muchas tareas, mientras que otros, más vulnerables, necesitan una atención especial.

El concepto de los obreros como dueños de la propiedad social motivó otras reflexiones del Presidente cubano: ese concepto, dijo, debe ser algo muy terrenal. Por lo anterior, Díaz-Canel expresó que cada plan concerniente a los trabajadores debe nacer de la base; y que, por ejemplo, la aprobación de un presupuesto, debe ser un proceso cada vez más participativo.

Sobre otras ideas reflexionó el mandatario, como la referida a las necesarias redes entre las formas de gestión estatal, y las formas de gestión no estatal, cuya alianza redundará, dijo, en escenarios más favorables para la población, en lo que a producción y precios se refiere. “Si funcionan las relaciones entre ambos actores, habrá aprendizajes mutuos, y habrá aportes”, aseveró el Jefe de Estado.

Y en cuanto a un asunto estratégico para el país como el de la transición energética, el dignatario afirmó que el movimiento obrero debe convertirse en una fuerza abanderada de ese cambio.

Así como otras organizaciones y sectores del país volverán sobre lo que han diseñado y hacen para estos tiempos, el movimiento sindical cubano tendrá también sus futuras jornadas de análisis para evaluar cómo marcha un trabajo dirigido especialmente a ese universo tan decisorio que es el de la comunidad.

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