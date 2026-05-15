Meteoro 2026 en Cienfuegos: preparados ante la temporada ciclónica

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Ante la inminente temporada ciclónica, que transcurrirá del 1ro de junio al 30 de noviembre, la provincia de Cienfuegos afianza sus preparativos con el desarrollo del Ejercicio Popular de las Acciones en Situaciones de Desastres, Meteoro 2026, una jornada que moviliza a organismos, instituciones y población en función de la reducción de riesgos.

Durante la jornada de este viernes, representantes de la Defensa Civil en el territorio se reunieron para precisar vulnerabilidades y capacidades, así como para verificar el cumplimiento de las medidas previstas en los planes de reducción de desastres.

La vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yolexis Rodríguez Armada, presentó el plan de acciones a ejecutar, que incluye el fortalecimiento de las estructuras de dirección y el asesoramiento a todos los niveles para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos, a partir de las vulnerabilidades existentes.

Como parte de las labores, fueron activados los Consejos de Defensa en sus diferentes instancias. Entre las tareas priorizadas destacan la recogida de desechos sólidos, la limpieza de canales y tragantes, y la poda de árboles que afectan las redes eléctricas.

Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial, insistió en que las acciones ejecutadas durante esta jornada deben tener continuidad para no tener que lamentar pérdidas humanas y materiales durante algún evento de esta índole.

El MSc. Virgilio Regueira Molina, jefe del Departamento de Pronósticos del Centro Provincial de Meteorología, realizó un recuento de lo ocurrido en el país durante 2025, cuando se vivió una temporada activa que afectó principalmente al oriente de la isla.

De acuerdo con el pronóstico para el 2026 se augura una temporada poco activa, con la formación de 11 ciclones en toda la cuenca del Atlántico, de los cuales 5 alcanzarían la categoría de huracán y 2 podrían ser intensos. Por áreas de formación serán 8 en el Atlántico Norte, 2 en el Mar Caribe y 2 en el Golfo de México.

Por su parte, Héctor Rosabales, delegado del Instituto de Recursos Hidráulicos en Cienfuegos, informó sobre la compleja situación de la sequía que afecta a nueve mil cienfuegueros. A pesar de ello, los embalses cuentan con la capacidad necesaria y sin dificultades para el abasto de agua.

Además, se han eliminado salideros y limpiado 43 registros en toda la provincia, como parte de las acciones preventivas.

Carranza Valladares pasó revista a los trabajos ejecutados en los municipios durante la Semana de Reducción de Desastres, entre los que figuran el saneamiento ambiental, canalización de áreas de cultivos, higienización de cisternas, poda de árboles sobre líneas eléctricas y de comunicaciones, y vigilancia de brotes de enfermedades que puedan provocar epidemias, como arbovirosis o enfermedades diarreicas.

En ese sentido, Layrí Díaz, representante del subgrupo de Salud, informó que se ha incrementado la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en comparación con el año anterior. En cuanto a las arbovirosis, aunque se evidencian ciclos febriles en la provincia, no existen estudios positivos de dengue ni chikunguya en el territorio.

Las acciones comprenden además el estudio de los Planes de Reducción de Riesgos en localidades urbanas y rurales radicadas en zonas vulnerables a inundaciones. Las empresas e instituciones renovarán sus planes en correspondencia con la realidad de cada entidad, para ser más efectivas en las decisiones de prevención.

La preparación de las estructuras de mando y dirección, junto al pueblo, resulta premisa fundamental para enfrentar posibles azotes de fenómenos hidrometeorológicos durante la venidera temporada ciclónica.

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