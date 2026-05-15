Gobernanza global en cierre de cita de cancilleres Brics en India

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Nueva Delhi.- La reunión de cancilleres del Brics culmina hoy aquí con debates sobre la reforma de gobernanza global y el sistema multilateral, así como con encuentros bilaterales que refuerzan alianzas.

En la segunda y última jornada, los representantes de los países miembros y socios, incluida Cuba representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, intervendrán nuevamente sobre los acuciantes temas de impacto, principalmente para las naciones del Sur Global.

La víspera, la sesión plenaria suscitó deliberaciones sobre la oportunidad de construir resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad a lo interno del bloque intergubernamental, en el cual están depositadas las esperanzas de los mercados emergentes y los países en desarrollo, expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

Existe una expectativa creciente sobre el papel constructivo y estabilizador que deben desempeñar los Brics, afirmó Jaishankar al encabezar los debates.

Señaló que esas aspiraciones resultan de un momento de considerable dinamismo en las relaciones internacionales con conflictos, incertidumbres económicas y desafíos en materia de comercio, tecnología y clima.

El jefe de la diplomacia india apuntó que en este contexto, los debates actuales constituyen una oportunidad para considerar formas prácticas de fortalecer la cooperación entre los países de la organización.

Precisó que los Brics pueden ayudar a responder de manera eficaz a las cuestiones relativas a la seguridad energética, alimentaria, de fertilizantes y sanitaria, y al acceso a la financiación.

Llamó a centrarse a la resiliencia económica con cadenas de suministro fiables y mercados diversificados.

El canciller indio convocó a deliberaciones que promuevan el desarrollo sostenible y a aprovechar los avances tecnológicos para fomentar la buena gobernanza y el crecimiento inclusivo.

En la sesión, el ministro cubano Bruno Rodríguez denunció la amenaza de agresión militar directa y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos contra su país.

Rodríguez explicó que el bloqueo genera un daño humano extraordinario, con sufrimientos y privaciones extremas para las familias y que el cerco energético ha impactado la generación eléctrica, provocando prolongados cortes de electricidad y dificultades en el bombeo de agua, el suministro de gas licuado y la distribución de alimentos.

El canciller precisó que estas medidas afectan el transporte, los servicios médicos y la vida del pueblo cubano.

El titular de la diplomacia cubana pidió a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre y la desestabilización de la región.

Agradeció el apoyo de naciones como China, Rusia, Vietnam e India, en los avances de Cuba en materia de soberanía energética, así como las expresiones de apoyo y solidaridad de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, en particular de los Estados miembros y socios del Brics.

El ministro favoreció la promoción de nuevos proyectos de cooperación que aceleren la innovación, así como la creación de un repositorio de los Brics para la ciencia y la investigación al servicio de las naciones del Sur.

Rodríguez ratificó el firme compromiso de su país con la defensa del derecho internacional y la construcción de un orden más justo, equitativo y democrático.

«Cuenten siempre con nuestra disposición y modesta contribución a estos legítimos y urgentes propósitos de los pueblos del Sur Global», concluyó.

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